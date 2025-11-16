Galatasaraylı ve Fenerbahçeli taraftarlarda merak uyandıran olay: Torreira ve İrfan Can Kahveci

BEŞİKTAŞ İLE ANILMIŞTI

İrfan Can Kahveci'nin adı son olarak Beşiktaş ile anılmıştı. Siyah-beyazlıların başkanı Serdal Adalı, milli futbolcu için "İrfan Can Kahveci başka bir takımın futbolcusu, yorum yapamam. Fenerbahçe'nin futbolcusu. Soruya cevap veremem, soruyu sorman bile doğru değil. Bir takımın iyi futbolcularından, cevap vermeyeceğim." ifadelerini kullanmıştı.