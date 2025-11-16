Galatasaraylı ve Fenerbahçeli taraftarlarda merak uyandıran olay: Torreira ve İrfan Can Kahveci
16.11.2025 15:31
Son Güncelleme: 16.11.2025 16:37
Tuğba Öztürk
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci, Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Lucas Torreira ile sosyal medya üzerinden takipleşmeye başladı.
Trendyol Süper Lig'e verilen milli araya lider Galatasaray 29, ikinci sıradaki Fenerbahçe ise 28 puanla girmişti.
İki takım arasındaki kıyasıya yarış devam ederken, taraftarlarda merak uyandıran bir gelişme yaşandı.
KAHVECİ VE TORREIRA TAKİPLEŞTİ
Sarı-lacivertlilerde kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ile Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Lucas Torreira, Instagram üzerinden takipleşmeye başladı.
Galatasaraylı Lucas Torreira.
Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini koruyan ve U19 Takımı ile antrenmanlara çıkan Kahveci'nin Torreira ile takipleşmesinin ardından futbolseverler, olası bir transfer ihtimalini değerlendirdi.
Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci.
BEŞİKTAŞ İLE ANILMIŞTI
İrfan Can Kahveci'nin adı son olarak Beşiktaş ile anılmıştı. Siyah-beyazlıların başkanı Serdal Adalı, milli futbolcu için "İrfan Can Kahveci başka bir takımın futbolcusu, yorum yapamam. Fenerbahçe'nin futbolcusu. Soruya cevap veremem, soruyu sorman bile doğru değil. Bir takımın iyi futbolcularından, cevap vermeyeceğim." ifadelerini kullanmıştı.