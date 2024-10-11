Galatasaraylı voleybolcu Jiri Kovar, ameliyat edildi
Galatasaray Erkek Voleybol takımında yüzük parmak kemiğinde kırık tespit edilen Jiri Kovar, ameliyat edildi.
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı oyuncularından Jiri Kovar, yüzük parmak kemiği kırığı teşhisi sonrası ameliyat edildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Yaşadığı talihsiz sakatlıktan dolayı Jiri Kovar'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, sağlıklı bir iyileşme sürecinin ardından en kısa zamanda formasına kavuşmasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.
Sol el yüzük parmağından ameliyat olan oyuncumuz Jiri Kovar’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. https://t.co/BTB4uSV2LE pic.twitter.com/BazeNtzyrU— Galatasaray Voleybol (@GSVoleybol1905) October 11, 2024
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