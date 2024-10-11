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Galatasaraylı voleybolcu Jiri Kovar, ameliyat edildi

Galatasaray Erkek Voleybol takımında yüzük parmak kemiğinde kırık tespit edilen Jiri Kovar, ameliyat edildi.

Galatasaraylı voleybolcu Jiri Kovar, ameliyat edildi

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Takımı oyuncularından Jiri Kovar, yüzük parmak kemiği kırığı teşhisi sonrası ameliyat edildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Yaşadığı talihsiz sakatlıktan dolayı Jiri Kovar'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, sağlıklı bir iyileşme sürecinin ardından en kısa zamanda formasına kavuşmasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

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