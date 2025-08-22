Galatasaraylı yıldız, "Ayrılacak" iddialarının ardından "Konu kapandı" diyerek paylaştı!

Trendyol Süper Lig'e Gaziantep FK ve Karagümrük maçlarını 3-0'lık skorlarla kazanan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.



Sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz'ın ayrılığı gündeme gelirken, orta saha oyuncusu Mario Lemina'ya da taliplerin olduğu ve ayrılacağına iddialar ortaya atılmıştı.



Gabonlu futbolcu, hakkında çıkan söylentiler sonrası Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.

"KONU KAPANDI"



Galatasaray'da kalacağını ifade eden Lemina'nın sözleri şu şekilde:



"Konuşmayı bırakın. Ben Galatasaray'dayım, sadece Galatasaray. Spekülasyon yok. Galatasaray'daki geleceğime tamamen bağlıyım. Konu kapandı."