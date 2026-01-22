Galatasaraylı yıldız için "Bir daha sağ bek oynayamaz" iddiasına cevap
22.01.2026 15:41
Galatasaray'a sezon başında gelen ve üst üste sakatlıklar yaşayan Wilfried Singo için kulüpten açıklama geldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında konuk ettiği Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılılarda bir süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan savunma oyuncusu Wilfried Singo için çarpıcı bir iddia gündeme gelmişti.
“BİR DAHA SAĞ BEK OYNAYAMAZ” İDDİASI
25 yaşındaki futbolcu için Galatasaray sağlık ekibinin "Bir daha sağ bek oynayamaz" şeklinde bir rapor oluşturduğu öne sürülmüştü.
Galatasaraylı Wilfried Singo.
YENER İNCE'DEN CEVAP
Galatasaray Sağlık Heyeti Kurulu Başkanı Yener İnce, Singo hakkındaki iddialara cevap verdi.
Yener İnce konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün sosyal medyada yer alan “Galatasaray sağlık heyeti, Wilfried Singo için bundan sonraki kariyeri boyunca sağ bek oynayamayacağı teşhisini koydu.” ifadeleri gerçeği yansıtmamakla birlikte tarafımca böyle bir açıklama olmamıştır." ifadelerini kullandı.