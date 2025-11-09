Galatasaraylı yıldız maça devam edemedi
09.11.2025 18:45
Son Güncelleme: 09.11.2025 20:00
NTV - Haber Merkezi
Süper Lig'de Kocaeli deplasmanına çıkan Galatasaray'da yıldız futbolcusundan kötü haber geldi.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanan müsabakada sarı-kırmızılıların orta saha oyuncusu Lucas Torreira sakatlık yaşadı.
DEĞİŞİKLİK İSTEDİ
Karşılaşmanın 63. dakikasında kendisini yere bırakan Uruguaylı yıldız, yedek kulübesine değişiklik işareti yaptı.
Galatasaraylı Lucas Torreira, Kocaelispor maçı öncesi ısınma hareketlerini böyle gerçekleştirdi.
Saha içinde tedavisi yapılan tecrübeli futbolcu, maça devam edemedi ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.
YERİNİ SARA'YA BIRAKTI
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Torreira'nın yerine Gabriel Sara'yı oyuna dahil etti.
Başarılı futbolcunun son durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.