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Galatasaraylı yıldızın ayrılığı için olay benzetme: "Pembe dizi senaryosu"

Galatasaray'a geçen sezonun ortasında kiralık olarak gelen Alvaro Morata ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Galatasaraylı yıldızın ayrılığı için olay benzetme: "Pembe dizi senaryosu"

Trendyol Süper Lig'de sezonun başlamasına kısa bir süre kala son şampiyon 'da hareketli günler yaşanıyor.

Napoli'den Victor Osimhen'in bonservisini alan sarı-kırmızılılarda geçtiğimiz sezonun ortasında Milan'dan kiralık olarak takıma katılan Alvaro Morata'nın geleceğiyle ilgili durum, belirsizliğini koruyordu.

Serie A ekibi Como, İspanyol futbolcu için Galatasaray ile görüşmelerini sürdürürken dikkat çeken bir haber gündeme geldi.

GALATASARAY'IN TALEBİ

Marca'nın derlediği haberde Galatasaray'ın Como'dan Morata'nın kiralık sözleşmesinin feshi için 8 milyon euro'luk bir bedel talep ettiği kaydedildi.

Galatasaraylı yıldızın ayrılığı için olay benzetme: "Pembe dizi senaryosu" - 1

Sarı-kırmızılıların paranın 6 milyon euro'sunu kiralık sözleşmeyi sonlandırmak, 2 milyon euro'sunu ise oyuncuya verilen maaş olarak pay ettiği ifade edildi.

Milan ile anlaşan Como'nun, ile uzlaşmaya varamadığı belirtildi. Como'nun sarı-kırmızılıları ikna edememesi durumunda Morata'nın sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı formayla mücadele edeceğine vurgu yapıldı.

Oyuncunun Milan'a dönmesinin ardından İtalyan devinin gelen herhangi bir teklife oyuncusunu rahatlıkla satabileceği aktarıldı.

Galatasaraylı yıldızın ayrılığı için olay benzetme: "Pembe dizi senaryosu" - 2

"PEMBE DİZİ SENARYOSU"

Marca'nın haberinde bu durumun bir Türk senaristin yazacağı türden pembe dizi senaryosu gibi olduğuna dikkat çekildi.

PERFORMANSI

Sarı-kırmızılı formayla 16 maça çıkan Alvaro Morata, 7 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.

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