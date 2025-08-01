Galatasaraylı yıldızın ayrılığı için olay benzetme: "Pembe dizi senaryosu"

Trendyol Süper Lig'de sezonun başlamasına kısa bir süre kala son şampiyon Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.



Napoli'den Victor Osimhen'in bonservisini alan sarı-kırmızılılarda geçtiğimiz sezonun ortasında Milan'dan kiralık olarak takıma katılan Alvaro Morata'nın geleceğiyle ilgili durum, belirsizliğini koruyordu.



Serie A ekibi Como, İspanyol futbolcu için Galatasaray ile görüşmelerini sürdürürken dikkat çeken bir haber gündeme geldi.

GALATASARAY'IN TALEBİ



Marca'nın derlediği haberde Galatasaray'ın Como'dan Morata'nın kiralık sözleşmesinin feshi için 8 milyon euro'luk bir bedel talep ettiği kaydedildi.