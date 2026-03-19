Galatasaraylı yıldızın talihsiz anı. Reklam panosuna eli sıkıştı, parmağı koptu
19.03.2026 00:47
Son Güncelleme: 19.03.2026 01:21
Galatasaray'ın hücum oyuncusu Noa Lang, Liverpool maçında oldukça talihsiz bir an yaşadı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında İngiltere Premier Lig temsilcisi Liverpool ile kozlarını paylaştı.
Anfield'da oynanan müsabakanın ikinci yarısında Osimhen'in yerine oyuna dahil olan Noa Lang, oldukça talihsiz bir an yaşadı.
REKLAM PANOSUNA ÇARPTI
Sarı-kırmızılıların hücum oyuncusu, bir pozisyon sonrası reklam panolarına çarptı ve yerde kaldı.
Galatasaraylı Noa Lang'ın Curtis Jones ile mücadelesi.
ELİ SIKIŞTI, YERE YIĞILDI
Elini tutarak yere yığılan Hollandalı futbolcunun kanaması olduğu görülürken, her iki takımın teknik heyeti hemen bölgeye doğru koştu.
SEDYEYLE ÇIKARILDI
İlk tedavisi saha kenarında yapılan ve yaklaşık 5 dakika boyunca durumu kontrol edilen Noa Lang, sedyeyle oyundan çıkarıldı.
PARMAĞI KOPTU
TRT Spor'un haberine göre Noa Lang'ın parmağında kopma yaşandı.
Liverpool'un bek oyuncusu Frimpong maçın ardından flaş röportajda Lang'ın parmağının koptuğunu açıkladı. Frimpong'un açıklamasında, "Noa Lang mı? Az önce gidip ona bir baktım. Bazıları parmağının üst kısmının yarısı kopmuş gibi bir şey olduğunu söylüyor. Acı çekiyor... acı çekiyor...” ifadeleri yer aldı.
Yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam etmesi mümkün olmayan Noa Lang'ın yerine ise oyuna Mauro Icardi dahil oldu.