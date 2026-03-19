Galatasaraylı yıldızın talihsiz anı. Reklam panosuna eli sıkıştı, parmağı koptu

ELİ SIKIŞTI, YERE YIĞILDI

Elini tutarak yere yığılan Hollandalı futbolcunun kanaması olduğu görülürken, her iki takımın teknik heyeti hemen bölgeye doğru koştu.

SEDYEYLE ÇIKARILDI

İlk tedavisi saha kenarında yapılan ve yaklaşık 5 dakika boyunca durumu kontrol edilen Noa Lang, sedyeyle oyundan çıkarıldı.

PARMAĞI KOPTU

TRT Spor'un haberine göre Noa Lang'ın parmağında kopma yaşandı.

Liverpool'un bek oyuncusu Frimpong maçın ardından flaş röportajda Lang'ın parmağının koptuğunu açıkladı. Frimpong'un açıklamasında, "Noa Lang mı? Az önce gidip ona bir baktım. Bazıları parmağının üst kısmının yarısı kopmuş gibi bir şey olduğunu söylüyor. Acı çekiyor... acı çekiyor...” ifadeleri yer aldı.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam etmesi mümkün olmayan Noa Lang'ın yerine ise oyuna Mauro Icardi dahil oldu.