Galatasaraylı yıldızın transferini "Tanıdık bir ortama gidecek" diyerek duyurdular!
07.01.2026 11:02
Son Güncelleme: 07.01.2026 11:03
NTV - Haber Merkezi
Süper Kupa'nın finalinde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray adına transferde hareketli günler yaşanıyor.
Trabzonspor'u mağlup ederek Turkcell Süper Kupa'nın finaline yükselen ve Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Ara transferde yapacağı takviyeler merak edilen sarı-kırmızılılarda ayrılacak oyuncularla ilgili haberler de gündeme gelmeye devam ediyor.
PREMIER LİG EKİBİ DEVREDE
Brezilya basınında çıkan haberlere göre Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Gabriel Sara için İngiltere Premier Lig ekibi Fulham devreye girdi.
Galatasaraylı Gabriel Sara.
Haberde Brezilyalı futbolcunun sarı-kırmızılılardaki yüksek maaşının Premier Lig'de yer alan "Büyük Altılı" (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham) dışındaki takımlara engel oluşturacağına dikkat çekildi.
“TANIDIK BİR ORTAM BULACAK”
Gabriel Sara'nın Fulham'a transferinin gerçekleşmesi halinde kulüpte tanıdık bir ortam bulacağı ve uyum sürecini kolaylıkla atlatacağına vurgu yapıldı.
Galatasaraylı Gabriel Sara, duran toplardaki yeteneğiyle dikkat çekiyor.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Galatasaray'a geçtiğimiz sezonun devre arasında Norwich'ten 18 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 25 resmi maçta 2 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.