Galatasaraylı yıldızın transferini "Tanıdık bir ortama gidecek" diyerek duyurdular!

Trabzonspor'u mağlup ederek Turkcell Süper Kupa'nın finaline yükselen ve Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Ara transferde yapacağı takviyeler merak edilen sarı-kırmızılılarda ayrılacak oyuncularla ilgili haberler de gündeme gelmeye devam ediyor.

PREMIER LİG EKİBİ DEVREDE

Brezilya basınında çıkan haberlere göre Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Gabriel Sara için İngiltere Premier Lig ekibi Fulham devreye girdi.