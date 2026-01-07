Galatasaraylı yıldızın transferini "Tanıdık bir ortama gidecek" diyerek duyurdular!

07.01.2026 11:02

Son Güncelleme: 07.01.2026 11:03

Galatasaraylı yıldızın transferini "Tanıdık bir ortama gidecek" diyerek duyurdular!
Anadolu Ajansı

NTV - Haber Merkezi

Süper Kupa'nın finalinde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray adına transferde hareketli günler yaşanıyor.

Trabzonspor'u mağlup ederek Turkcell Süper Kupa'nın finaline yükselen ve Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

 

Ara transferde yapacağı takviyeler merak edilen sarı-kırmızılılarda ayrılacak oyuncularla ilgili haberler de gündeme gelmeye devam ediyor.

 

PREMIER LİG EKİBİ DEVREDE

 

Brezilya basınında çıkan haberlere göre Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Gabriel Sara için İngiltere Premier Lig ekibi Fulham devreye girdi.

Anadolu Ajansı

Galatasaraylı Gabriel Sara.

Haberde Brezilyalı futbolcunun sarı-kırmızılılardaki yüksek maaşının Premier Lig'de yer alan "Büyük Altılı" (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham) dışındaki takımlara engel oluşturacağına dikkat çekildi.

 

“TANIDIK BİR ORTAM BULACAK”

 

Gabriel Sara'nın Fulham'a transferinin gerçekleşmesi halinde kulüpte tanıdık bir ortam bulacağı ve uyum sürecini kolaylıkla atlatacağına vurgu yapıldı.

Anadolu Ajansı

Galatasaraylı Gabriel Sara, duran toplardaki yeteneğiyle dikkat çekiyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

 

Galatasaray'a geçtiğimiz sezonun devre arasında Norwich'ten 18 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 25 resmi maçta 2 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram