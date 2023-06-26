Galatasaraylı yıldızlar Avrupa'nın radarında

Geçen sezonu şampiyon tamamlayan kadronun en önemli parçalarından Lucas Torreira ile Lazio ilgileniyor.



İtalyan kulübü, Uruguaylı orta sahanın beklentilerini öğrenmek için Torreira'nın temsilcisinden randevu aldı.



Ancak Sarı-kırmızılılar, Lucas Torreira'yı satmaya sıcak bakmıyor.



Bir diğer Serie A ekibi Juventus ise Nicolo Zaniolo'yu istiyor.



Zebralar, bu transfer için takas oyuncu formülünü kullanmayı düşünüyor.



2027'e kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki futbolcunun kontratında 35 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli var. Yönetim, bu ücretin altındaki hiç bir teklifi değerlendirmeye almayacak.



Avrupa'nın dev kulüpleri Arda Güler'in peşinde: Barcelona bir adım öne geçti Haberi Görüntüle Sacha Boey ve Victor Nelsson'un da bir çok ligden talibi var ancak teknik heyetin ilk tercihi bu oyuncuların da takımda tutulması.



Galatasaray'da Gomis, Okan Kocuk, Emre Taşdemir, Juan Mata ve Mostafa Mohamed ile yollar ayrılmıştı.