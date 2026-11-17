Galatasaraylılar eleştiri yağmuruna tutmuştu, kiralık gittiği kulüpte sakatlandı. 6 ay yok
17.11.2026 12:09
Carlos Cuesta.
Galatasaray'da gösterdiği performansın ardından taraftarların tepkisini çeken Carlos Cuesta, kiralık olarak görev yaptığı kulüpten geri dönüyor
Galatasaray'ın 2025 yılının şubat ayında kadrosuna kattığı Carlos Cuesta, kiralık olarak gittiği Vasco da Gama'dan geri döndü.
Sarı-kırmızılıların 2025'in eylül ayında Brezilya ekibine kiraladığı Kolombiyalı stoper için yaşanan gelişme dikkat çekti.
ALMANYA'YA GİDECEK
Globo'nun haberine göre kalçasından sakatlanan 27 yaşındaki savunmacı, tedavi için Almanya'ya gidecek.
Carlos Cuesta, Galatasaray'da yalnızca 9 maçta forma giyebildi.
Haberin devamında Cuesta'nın, Galatasaray'ın önerdiği bir doktor tarafından Almanya'da muayene edileceği aktarıldı.
5-6 AY UZAK KALACAK
Yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat olması beklenen Cuesta'nın 2027'nin nisan ya da mayıs ayında sahalara dönebileceği kaydedildi.
Vasco da Gama'da 31 maça çıkan Cuesta için transfer planlaması da değişti. Brezilya ekibinin, satın alma opsiyonunu kullanacağına dair haberlerin gündeme gelmesinin ardından yaşanan sakatlık, transfer planını da suya düşürdü.
GALATASARAY'DA ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULMUŞTU
Galatasaray'a 2025'in şubat ayında Genk'ten 8 milyon euro bonservis bedeliyle gelen Cuesta, gösterdiği performansla taraftarların tepkisini çekmişti.
Sarı-kırmızılılarda 9 maça çıkan savunma oyuncusu, aynı sezonun sonunda kiralık olarak gönderilmişti.
Cuesta'nın Galatasaray ile sözleşmesi 2028 yazına kadar devam ediyor.