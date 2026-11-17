Haberin devamında Cuesta'nın, Galatasaray 'ın önerdiği bir doktor tarafından Almanya'da muayene edileceği aktarıldı.

5-6 AY UZAK KALACAK

Yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat olması beklenen Cuesta'nın 2027'nin nisan ya da mayıs ayında sahalara dönebileceği kaydedildi.

Vasco da Gama'da 31 maça çıkan Cuesta için transfer planlaması da değişti. Brezilya ekibinin, satın alma opsiyonunu kullanacağına dair haberlerin gündeme gelmesinin ardından yaşanan sakatlık, transfer planını da suya düşürdü.

GALATASARAY'DA ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULMUŞTU

Galatasaray'a 2025'in şubat ayında Genk'ten 8 milyon euro bonservis bedeliyle gelen Cuesta, gösterdiği performansla taraftarların tepkisini çekmişti.

Sarı-kırmızılılarda 9 maça çıkan savunma oyuncusu, aynı sezonun sonunda kiralık olarak gönderilmişti.

Cuesta'nın Galatasaray ile sözleşmesi 2028 yazına kadar devam ediyor.