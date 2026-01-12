Galatasaraylılar tepki göstermiş Fenerbahçeliler beğenmişti, yönetimden yağmurluk hamlesi geldi

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Turkcell Süper Kupa'yı Galatasaray'ı finalde 2-0 mağlup ederek müzesine götüren Fenerbahçe'nin taraftarları için seçtiği yağmurluklar gündem olmuştu.



Fenerbahçe toplam 35 bin adet yağmurluk siparişi verdi. 50, 100 ve 150 TL seçenekleri bulunan yağmurlukların en pahalı olanı tercih edildi. Yağmurlukların maliyetinin 5.2 milyon lira olduğu öne sürülmüştü.



249,90 LİRAYA SATIŞTA



Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe yönetimi beğenilen yağmurluklar için harekete geçti.



Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa yağmurluklarını 249 TL'den satışa çıkardı. Hem mağazalarda hem de web sitesinde satışa sunuldu.