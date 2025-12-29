Galatasaraylıları sevindiren yenilgi. Turnuvadan elendiler, Türkiye'ye dönüyor

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından düzenlenen 35. Afrika Uluslar Kupası'nın (AFCON 2025) F Grubu'nda iki maç oynandı.



Marakeş Stadı'nda oynanan maçta Fildişi Sahili ile Kamerun karşılaştı. Maçın 51. dakikasında Fildişi Sahili, Amad Diallo'nun golüyle öne geçerken, 56. dakikada Kamerun, Ghislain Kona'nın kendi kalesine attığı golle beraberliği yakaladı.



GABON ELENDİ, DÖNÜYORLAR



Günün diğer maçında Agadir şehrinin Adrar Stadı'nda oynanan karşılaşmada Mozambik, Gabon'u 3-2 mağlup etti.

Oynanan iki maçın ardından Fildişi Sahili ve Kamerun, 4 puana ulaştı. Mozambik 3 puanla üçüncü, grupta henüz puanla tanışamayan Gabon turnuvaya veda etti.



Galatasaraylı Lemina ve Süper Lig'de forma giyen futbolcuların takımlarına dönmesine engel kalmadı.



Turnuva veda eden Gabon’da Süper Lig'de top koşturan Aaron Appindangoye, Guelo Kanga ve Andre Biyogo Poko da Türkiye’ye erken dönecek.



Osimhen, Onuachu ve En Nesyri gibi Süper Lig'in yıldızlarının da forma giydiği Afrika Kupası'nda final oynayacak takımların oyuncuları, kulüplerinde en fazla 6 maç kaçıracak. Final 18 Ocak'ta oynanacak.