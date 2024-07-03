Galatasaray Mertens ile sözleşme yeniledi: Maaşı açıklandı

Galatasaray, Mertens'in sözleşmesinin bir yıl uzatıldığını açıkladı.

Belçikalı futbolcuya 2,9 milyon euro maaş ödeneceği belirtildi.

2022-2023 sezonu başında Galatasaray'a transfer olan Dries Mertens, sarı-kırmızılı ekipte 2 Süper Lig ve 1 Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.



Deneyimli futbolcu, Galatasaray ile tüm kulvarlarda çıktığı 84 maçta 19 gole imza attı.

