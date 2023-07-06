Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan transfer açıklaması

“ROTASYONU DAHA FARKLI BİR ŞEKİLDE YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ”



Çok maç oynamak psikolojik olarak oyuncuları yıpratabileceğini belirten Okan Buruk, “Bunun kendinizi nasıl hazırladığınıza bağlı olduğunu düşünüyorum. Yani fiziksel olarak eğer kendinize doğru baktığınızda doğru atağı kullandığınızda yenilenmenizi doğru yaptığınızda yine bu sürecin içerisinde oynayabilsin. Herkes oynuyor. Avrupa'da da oynuyor. Gittiler Dünya Kupası oynadılar geldiler lider ligine oynadılar. Yani oyuncular bu anlamda bunu kaldırabilecek mental yapısı varsa bunu doğru bir şekilde kaldırabilir. Onun yanında tabii ki daha geniş bir kadro daha çok oyuncu sirkülasyonun bizim için bu sene olabilir. Geçen sene bunu çok fazla yapmadık ama bu senenin özelinde biraz da bu rotasyonu daha farklı bir şekilde yapmaya çalışacağız. Burada da tabii ki bu kadroyu oluşturacağız. Bugün de yine geçen seneden gelen oyuncularımız özellikle iyi işler yaptılar. Emre Kılınç ufak bir sakatlığı vardı o bugün yer almadı. Kanatta aslında biraz ektiğimiz vardı kanat oyuncusu anlamında yani bir devre Hamza en sol kanatta bu anlamda sıkıntı yaşadık. Yusuf Demir'in dün ayağında bir ağrı oldu. Bugünkü maçta oynayamayacağını söyledi. Bu sabah bir antrenman yaptı, denedi. Çok önemli bir şey yok ama bugün yine onu oynatamadık. Onun kaderi midir ne diyelim? Oynayacağı zaman sakatlık geçiriyor. İnşallah bundan sonraki hazırlık maçlarında onu kullanabiliriz. Dediğim gibi çünkü çok geniş bir kadromuz yoktu ama bence genel olarak, anlayış olarak performans özellikle belirli dakikaya kadar iyi işler yaptık” değerlendirmesinde bulundu.



“KALECİLER OYNADIKÇA GELİŞİYORLAR”



Kalecilerin oynadıkça geliştiğie değinen Buruk, ​“Batuhan'a top değmedi zaten. Poziyon gelmedi ilk yarı. Yani oyun olarak değerlendirme şansınız olmadı. Ama geçen sene zaten Karagümrük'te iyi bir performans sergiledi. Jankat da biraz şanssızdı. Jankat girdikten sonra da takım devamında top kaybetti. Ona fazla top geldi ama bunlar tabii ki bir hazırlık maçı. Jankat’ı da aslında bir takımın oynaması belki bu sene bizim için faydalı olabilir. Bu da düşüncelerimizden biri. Yine aynı şekilde eğer Batuhan'la ilgili bir kaleci alırsak Batuhan'ı da yine oynaması için değerlendirebiliriz. Bu kaleciler oynadıkça gelişiyorlar. Yine bu sene içerisinde bunu değerlendirme yapabiliz. Şu anda net bir karar vermedik. Önümüzdeki seçeneklere bakıyoruz” diye konuştuç



“İNŞALLAH YENİ TRANSFERLERİMİZ GELECEK”



Transfer dönemi hakkında da konuşan Okan Buruk, “Süreç devam ediyor. Ne kadar devam edecek bilmiyorum ama başkanımız, yönetim kurulumuz bu anlamda kesin kararlı. Erdem Bey bununla ilgili zaten önemli bir çalışma yürütüyor transferle ilgili. En kısa zamanda aramızda olmasını, olmalarını tabii ki istiyoruz yani ne kadar erken bize katılırlarsa. Çünkü bu uzadıkça, tatil süresi uzadıkça oyuncunun aslında maça hazırlanması süresi de kısalmış oluyor. O süreyi kaybediyoruz. Yani şu andaki buradaki oyuncularımız çok uzun tatil yapmadılar. ‘Hazırlar’ diyoruz. Bu tatil süresi uzadıkça bu tabi ki kayıba uğrayacak fiziksel olarak. O yüzden en kısa zamanda beklentimiz o benim beklentim bu, hepimizin beklentisi bu. Bununla ilgili büyük bir çaba var. Yani bence en önemli yanı bu çabanın sarf edilmesi. İnşallah yeni transferlerimiz gelecek. Milli oyuncularımız geri döndü. Bir sonraki maçta bunları da kullanmaya başlayacağız. Lucas’ın ufak bir sakatlığı oldu bugün. Yarın MR'a çekilecek. İnşallah onun da önemli bir şey yoktur. İlk yarı bir darbe aldı. Dediğim gibi genel olarak tablomuz kötü değil yani tabi ki oyuncuları bekliyoruz. Oyuncular gelecek ama elimizdeki olan kadroda iyi bir kadro. Yani bugün buna dediğim gibi ilk maçın başında gösterdik. Bunun yanında birçok oyuncumuz, birçok milli oyuncumuz önümüzdeki günlerde oynamaya başlayacak. O yüzden özellikle forvet bölgesinde bir eksikliğimiz var. En büyük burada yaşayacağımız sıkıntı bu dönem içerisinde sadece orada orijinal olarak Barış’ın daha önce oynadı, ikili oynadı, çok tek oynamaya da alışık bir oyuncu değil ama bugün de elinden geleni yapmaya çalıştı. Barış opsiyonumuz var. Yani Barış orada ikinci forvet olarak daha önce kullandık. Bugün tek forvet olarak oynadı. Dediğim gibi yani çok büyük sıkıntımız yok ama oyuncular geldikçe biz de hepimiz daha mutlu olacağız. Psikolojik olarak da güçleneceğiz. Oyuncularımızı bekliyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.



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