1. Lig'i sallayan bir yıldız var. Kelechi Iheanacho, Bursaspor'u taşıyor

1 sezon sonra 25 milyon sterlin gibi yüksek bir bonservis bedeli ile Leicester City'nin yolunu tutan golcü futbolcu kariyerinin en parlak dönemini de burada yaşadı.

Jamie Vardy ile birlikte FA Cup, Community Shield zaferlerine imza atan Nijeryalı yıldız 2023-24 sezonunda da Leicester City'nin şampiyon olarak tekrar Premier Lig'e yükselmesinde büyük rol oynamıştı.