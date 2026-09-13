1. Lig'i sallayan bir yıldız var. Kelechi Iheanacho, Bursaspor'u taşıyor
13.09.2026 22:10
Bursaspor; Esenler Erokspor'a karşı 2 kez öne geçtiği mücadelede 1 puana razı olurken Iheanacho, 7 maçında da ağları havalandırdı.
TFF 1.Lig'de zirve mücadelesi veren Bursaspor, sahasında Esenler Erokspor ile 2-2 berabere kalmasına rağmen averajla liderliğini sürdürdü.
Bursaspor'un golleri Iheanacho (16) ve Lincoln'den (20) gelirken konuk ekip Mikail Okyar (18) ile Yusuf Erdoğan'ın (50) golleri ile eşitliği sağladı.
Iheanacho'nun 88'de attığı gol ise VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesi ile iptal edildi.
IHEANACHO KARİYER SEZONUNU YAŞIYOR
Bursaspor formasıyla TFF 1. Lig'de ilk 6 haftada 8 gol ve 2 asistlik performansı ile dikkat çeken Nijeryalı golcü Kelechi Iheanacho, Esenler Erokspor maçını da boş geçmedi ve takımının ilk golünü attı.
Gol sayısını 9'a yükselten Iheanacho özellikle Premier Lig takipçisi futbolseverler için oldukça tanıdık bir isim.
Geçen sezon İskoçya'da Celtic ile lig şampiyonluğu yaşayan Nijeryalı golcü, transfer sezonunda Bursaspor'a geldi.
Kariyerine Manchester City alt yapısında başlayan Iheanacho, 2015-16 sezonunda 26 maçta 8 golle adından söz ettirmiş ve FA Cup şampiyonluğu kazanmıştı.
1 sezon sonra 25 milyon sterlin gibi yüksek bir bonservis bedeli ile Leicester City'nin yolunu tutan golcü futbolcu kariyerinin en parlak dönemini de burada yaşadı.
Jamie Vardy ile birlikte FA Cup, Community Shield zaferlerine imza atan Nijeryalı yıldız 2023-24 sezonunda da Leicester City'nin şampiyon olarak tekrar Premier Lig'e yükselmesinde büyük rol oynamıştı.
İSPANYA İYİ GELMEDİ
Iheanacho'nun 2024'te İspanya'nın Sevilla takımına transfer olması ise kariyerinde önemli bir duraklamaya neden oldu. Kas sakatlıkları yüzünden yaz kampını kaçıran ve İspanyol futboluna adapte olmakta zorlanan İheanacho forma giydiği 9 lig maçında gol atamadı.
Ara transferde Championship ekiplerinden Middlesbrough'ya kiralanan Nijeryalı burada da bekleneni veremedi ve 2 Eylül 2025'te sözleşmesi feshedildi.
BURSASPOR'DA KÜLLERİNDEN DOĞDU
Bir sezonluk İskoçya macerasında da ligde attığı 9 golle Celtic'in lig şampiyonluğuna katkı veren Iheanacho'nun yeni durağı ise adeta küllerinden doğuş yapacağı Bursaspor oldu.
Tekrar Süper Lig'e yükselmek için kenetlenen yeşil-beyazlı camia ona ilaç gibi gelirken, Iheanacho da attığı ve attırdığı gollerle Bursaspor taraftarlarının 1 numaralı sevgilisi oldu. Yıldız futbolcunun sözleşmesi 3 yıllık.