10 yıl önceki maç yeniden gündemde. TFF Başkanı "Bahisler incelensin" dedi, eski hakem yanıt verdi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 2016'da İstanbul'da oynanan Galatasaray'ın Trabzonspor'u 3-2 yendiği olaylı maçı da tekrar gündeme taşıdı.

A Spor'da katıldığı programda bahis soruşturmasına ve kendisine dava açan hakemlere değinen Hacıosmanoğlu, şöyle konuştu:

"Ferhat Gündoğdu ile whatsApp yazışmam sızdı basına. 7 hakem de onlara FETÖ'cü demişim diye yazışmalarda, bana suç duyurusunda bulundu. 11 sene sonra benim için suç duyurusunda bulunuyorlar. Koltuğa oturduğum gün, sahayla ilgili birimlere bakan arkadaşları çağırdım; 'Galatasaray, Konyaspor ve Gaziantep FK maçının sahada ve TFF'de çalışıp, etki eden elemanların isim listesini istiyorum' dedim.

"Kendimi ihbar ediyorum. Liste geldi, Ferhat Gündoğdu'yu çağırdım. 'Bunları hepsi FETÖ'cü ve hiçbiri görev yapamaz' dedim. O da ‘Nasıl yapacağız?’ dedi. ‘Görev yapmayacaklar, talimatı veren benim’ dedim. Ferhat Gündoğdu'ya kimsenin ceza kesmesine gerek yok. Ben ceza alırsam, şeref madalyası olur. FETÖ ile mücadele ettiğim için aldığım madalya diye de anlatırım."