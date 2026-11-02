10 yıl önceki maç yeniden gündemde. TFF Başkanı "Bahisler incelensin" dedi, eski hakem yanıt verdi
02.11.2026 23:16
Son Güncelleme: 02.11.2026 23:16
2016'daki 4 kırmızı kartlı Galatasaray-Trabzonspor maçı için kırmızı kart bahislerinin incelenmesini isteyen TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na eski hakem Bitnel "İddialarını ispatla" yanıtını verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 2016'da İstanbul'da oynanan Galatasaray'ın Trabzonspor'u 3-2 yendiği olaylı maçı da tekrar gündeme taşıdı.
A Spor'da katıldığı programda bahis soruşturmasına ve kendisine dava açan hakemlere değinen Hacıosmanoğlu, şöyle konuştu:
"Ferhat Gündoğdu ile whatsApp yazışmam sızdı basına. 7 hakem de onlara FETÖ'cü demişim diye yazışmalarda, bana suç duyurusunda bulundu. 11 sene sonra benim için suç duyurusunda bulunuyorlar. Koltuğa oturduğum gün, sahayla ilgili birimlere bakan arkadaşları çağırdım; 'Galatasaray, Konyaspor ve Gaziantep FK maçının sahada ve TFF'de çalışıp, etki eden elemanların isim listesini istiyorum' dedim.
"Kendimi ihbar ediyorum. Liste geldi, Ferhat Gündoğdu'yu çağırdım. 'Bunları hepsi FETÖ'cü ve hiçbiri görev yapamaz' dedim. O da ‘Nasıl yapacağız?’ dedi. ‘Görev yapmayacaklar, talimatı veren benim’ dedim. Ferhat Gündoğdu'ya kimsenin ceza kesmesine gerek yok. Ben ceza alırsam, şeref madalyası olur. FETÖ ile mücadele ettiğim için aldığım madalya diye de anlatırım."
2016'DAKİ GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇINA GÖNDERME"
Hacıosmanoğlu sözlerine şöyle devam etti:
"Bir sürü eski hakem var sorusturmada. Deniz Ateş Bitnel diye eski bir hakem. Galatasaray-Trabzonspor maçında 4 kırmızı kart var, Salih Dursun da kırmızı kartı alıp hakeme göstermişti. Mustafa Yumlu yumruk attı maç sonu, kırmızı göstermedi. Maçın 8-10 dakika uzaması lazım, hakem 3 dakika uzatıyor. Neden? Bir kırmızı kart daha gösterse maç iptal olacak.
"Araştırılmasını istiyorum. O maça 2 kırmızı kart üzerine ne kadar bahis oynandı? Çağrıda bulunuyorum, araştırılsın. Hakemliği bıraktı, tanık olarak ifade veriyorsa; o maçın legal ve illegal bahisleri araştırılsın. Hakeme yumruk atan futbolcuya kırmızı kart göstermez misin? Tekme yiyecekti, uzatmıyor. 5. kırmızı kart çıksa, maç iptal oluyor ve bahis patlıyor."
DENİZ ATEŞ BİTNEL'DEN CEVAP
Hacıosmanoğlu'nun bu açıklamalarına Deniz Ateş Bitnel sosyal medya hesabından şu şekilde karşılık verdi:
"İbrahim Hacıosmanoğlu, bir televizyon kanalında adımı kullanarak Galatasaray-Trabzonspor maçında Mustafa Yumlu’nun bana yumruk attığını söylemiş !!!
Öncelikle Mustafa Yumlu’nun bana yumruk attığını ispat etmezsen müfterisin …!
Onu atmamak için maçı erken bitirdiğimi , atarsam maçın bahisten çıkacağını söyleyip beni bahis oynamakla itham etmiş …!
Dönemin savcıları gereken araştırmayı yaptı ve nokta leke bulamadılar ..
Ben tekrar araştırılmaya ve bütün seceremi dökmeye hazırım ….
Siz önce atadığınız ve tutuklu olan kişilerden bahsetmek yerine olmayan olayları olmuş gibi göstererek neyi amaçlıyorsunuz?
Bu yaptığınız açıklamalarlarınızı ispatlamamanız halinde tüm yasal haklarımı kullanacağımı kamuoyunun bilgilerine sunarım !!!!"