10 yıldır bekleniyordu. Ronaldo ile Georgina Rodriguez evlendi
12.08.2026 09:10
Portekizli futbol yıldızı Cristiano Ronaldo, yaklaşık 10 yıldır birlikte olduğu Georgina Rodriguez ile Cascais kasabasında düzenlenen özel bir törenle evlendi.
Portekizli futbol yıldızı Cristiano Ronaldo ile uzun süredir birlikte olduğu Georgina Rodriguez, Portekiz'in tatil beldesi Cascais'te düzenlenen törenle evlendi.
Yıldız futbolcunun halkla ilişkiler temsilcileri, nikahın salı günü kıyıldığını açıkladı.
Düğün, çiftin 10 yıllık ilişkisini taçlandırırken Portekiz basınında törenin yeri ve zamanına ilişkin günlerdir süren yoğun haberlerin ardından geldi.
41 yaşındaki Ronaldo, Instagram hesabında alyans takılı ellerinin fotoğrafını "C (kalp simgesi) G" notuyla paylaştı.
Player'ın halkla ilişkiler faaliyetlerini yürüten Brunswick Group tarafından AFP'ye yapılan açıklamada, "özel ve samimi" olarak nitelendirilen törene çiftin beş çocuğunun da katıldığı bildirildi.
32 yaşındaki dijital içerik üreticisi Rodriguez'in nişanlandıklarını Instagram'dan duyurmasından tam bir yıl sonra çift nikah masasına oturmuş oldu.
Bu yaz Portekiz milli takımıyla katıldığı Dünya Kupası'na son 16 turunda veda eden Ronaldo, kariyerini Suudi Arabistan'ın Al Nassr kulübünde sürdürüyor.
Manchester United, Real Madrid ve Juventus'un eski forveti, dünyanın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or ödülünü beş kez kazandı.
Rodriguez ise ailenin futbol, moda ve seyahat arasındaki yaşamını konu alan "Ben Georgina" adlı Netflix yapımıyla tanınırlığını artırmıştı.
TÖREN ADRESİ CASCAIS OLDU
Portekiz basını daha önce düğünün başkent Lizbon yakınlarındaki Sintra'da veya Ronaldo'nun doğum yeri olan Atlantik adası Madeira'daki Funchal'da yapılabileceğini öne sürmüştü.
Kentteki katedral daha önce AFP'ye yaptığı açıklamada, Ronaldo için planlanmış bir nikah töreni bulunmadığını belirtmiş, ancak böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmanın "bir onur" olacağını eklemişti.
Çift, düğün için Lizbon'un yaklaşık 30 kilometre batısında yer alan ve villalarının bulunduğu lüks sahil beldesi Cascais'i tercih etti.
İkili, Rodriguez'in Madrid'deki bir Gucci mağazasında çalıştığı 2016 yılında tanışmış, Rodriguez bu anı "ilk görüşte aşk" olarak tanımlamıştı.
Rodriguez, 2025 yılında Vogue Arabia'ya verdiği demeçte, Ronaldo ile birlikteyken neredeyse anında "bir huzur hissi ve açıklanamaz bir enerji" hissettiğini, "sanki birbirlerini ezelden beri tanıyor gibi olduklarını" söylemişti.
Sosyal medya platformlarında toplamda 750 milyondan fazla takipçisi bulunan ikili, futbolun sınırlarını aşan ve dünyanın en çok tanınan çiftlerinden biri haline geldi.
Çiftin moda markaları ve bir otel zincirini de içeren ortak yatırımları var.
İkilinin düğünle ilgili tek paylaşımı, ele ele tutuşurken taktıkları yüzükler oldu.