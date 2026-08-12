10 yıldır bekleniyordu. Ronaldo ile Georgina Rodriguez evlendi

Portekiz basını daha önce düğünün başkent Lizbon yakınlarındaki Sintra'da veya Ronaldo'nun doğum yeri olan Atlantik adası Madeira'daki Funchal'da yapılabileceğini öne sürmüştü.

Kentteki katedral daha önce AFP'ye yaptığı açıklamada, Ronaldo için planlanmış bir nikah töreni bulunmadığını belirtmiş, ancak böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmanın "bir onur" olacağını eklemişti.

Çift, düğün için Lizbon'un yaklaşık 30 kilometre batısında yer alan ve villalarının bulunduğu lüks sahil beldesi Cascais'i tercih etti.

İkili, Rodriguez'in Madrid'deki bir Gucci mağazasında çalıştığı 2016 yılında tanışmış, Rodriguez bu anı "ilk görüşte aşk" olarak tanımlamıştı.