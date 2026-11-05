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100 binden fazla kez simüle edildi, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye müjde verildi. İlk 24 duyuruldu

05.11.2026 10:38

Selim BaşeğmezerSpor editörü

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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki zaferlerinin ardından sıralama değişirken, gelecek için dikkat çeken bir tahmin yapıldı.

100 binden fazla kez simüle edildi, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye müjde verildi. İlk 24 duyuruldu
NTV

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı büyük bir mücadeleyle son buldu.

 

Turnuvada Türkiye'yi temsil eden Galatasaray ve Fenerbahçe, ağırladıkları rakiplerini mağlup ederek önemli zaferlere imza attı.

GALATASARAY, STUTTGART'A ŞANS TANIMADI 1
Anadolu Ajansı

GALATASARAY, STUTTGART'A ŞANS TANIMADI

Galatasaray, Almanya Bundesliga temsilcisi Stuttgart'ı konuk ettiği maçta sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı ve puanını 6'ya yükseltti.

 

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri ilk yarıda Aleksey Batrakov kaydetti.

FENERBAHÇE, LIVERPOOL'U GERİDEN GELEREK DEVİRDİ 2
Resmi Kurum

FENERBAHÇE, LIVERPOOL'U GERİDEN GELEREK DEVİRDİ

Fenerbahçe ise İngiliz devi Liverpool'u Kadıköy'de ağırladı.

 

Sarı-lacivertliler, iki kez geriye düştüğü maçta rakibini 3-2 mağlup etti ve puanını 5'e yükseltti.

 

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Devler Ligi'ndeki zaferlerinin ardından ilk 24 sıralaması da güncellendi.

 

Sarı-kırmızılılar, 6 puanla 18. sırada yer aldı. Sarı-lacivertliler ise 5 puanla 19. basamakta yer buldu.

100 BİNDEN FAZLA KEZ SİMÜLE EDİLDİ 3
NTV

100 BİNDEN FAZLA KEZ SİMÜLE EDİLDİ

Football Meets Data, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de oynadığı maçların ardından Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24 sıralamasının nasıl oluşacağını 100 binden fazla kez simüle etti.

 

Yapılan tahmine göre Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ni 17. basamakta tamamlayacak. Fenerbahçe ise 22. sırada Devler Ligi'nin lig etabını noktalayacak.

 

Galatasaray'ın ilk 24 takım arasında yer alma ihtimali yüzde 83.1 olarak gösterilirken, Fenerbahçe'nin yüzdesi 60.3 olarak verildi.

 

Sarı-kırmızılıların son 8 takım arasında yer alma yüzdesi 4.8 olarak verilirken, Fenerbahçe'nin 1.7 olarak öngörüldü.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ KALAN MAÇLARI 4
Reuters

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ KALAN MAÇLARI

24 Kasım: Galatasaray-Aston Villa

8 Aralık: AEK-Galatasaray

19 Ocak: Galatasaray-Feyenoord

27 Ocak: PSG-Galatasaray

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ KALAN MAÇLARI 5
Reuters

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ KALAN MAÇLARI

25 Kasım: Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe

9 Aralık: LASK Linz-Fenerbahçe

20 Ocak: Fenerbahçe-Villarreal

27 Ocak: Atletico Madrid-Fenerbahçe