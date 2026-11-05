100 binden fazla kez simüle edildi, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye müjde verildi. İlk 24 duyuruldu

Football Meets Data, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de oynadığı maçların ardından Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24 sıralamasının nasıl oluşacağını 100 binden fazla kez simüle etti.

Yapılan tahmine göre Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ni 17. basamakta tamamlayacak. Fenerbahçe ise 22. sırada Devler Ligi'nin lig etabını noktalayacak.

Galatasaray'ın ilk 24 takım arasında yer alma ihtimali yüzde 83.1 olarak gösterilirken, Fenerbahçe'nin yüzdesi 60.3 olarak verildi.

Sarı-kırmızılıların son 8 takım arasında yer alma yüzdesi 4.8 olarak verilirken, Fenerbahçe'nin 1.7 olarak öngörüldü.