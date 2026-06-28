100. Gazi Koşusu'nu Bay Nalçakan ile Halis Karataş kazandı

Gazi Koşusu'nun 100. yarışında ödül olarak özel ikramiyeler dağıtılacak.

Gazi Koşusu'nda bu yıl birincilik ikramiyesinin 50 milyon lira olduğu duyurulmuştu. Koşuda ikinciye 20 milyon lira, üçüncüye 10 milyon lira, dördüncüye 5 milyon lira, beşinciye de 2 milyon 500 bin lira ikramiye ödenecek.

Koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak 100. Yıl Gazi Koşusu Özel Ödülü, kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 126 milyon 870 bin liralık ikramiye kazanmış oldu. Ayrıca at sahibi, aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 141 milyon 870 bin liraya ulaşacak.