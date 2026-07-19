170'ten fazla ülke, 2 milyarı aşkın izleyici. Dünya Kupası finaline dudak uçuklatan ilgi

2022 yılında ilk kez kış aylarında düzenlenen Dünya Kupası'na Katar ev sahipliği yaptı. Turnuvanın finalinde Arjantin ile Fransa karşı karşıya geldi.

Penaltılara giden müsabakayı 1 milyar 420 milyon kişi televizyondan canlı olarak izledi. Bu sayı, Dünya Kupası finalini televizyondan takip eden en yüksek kişi sayısı olarak da tarihe geçti.