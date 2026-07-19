170'ten fazla ülke, 2 milyarı aşkın izleyici. Dünya Kupası finaline dudak uçuklatan ilgi
19.07.2026 06:20
2026 FIFA Dünya Kupası'nda finalin adının konmasıyla birlikte dev maçla ilgili ayrıntılar da günyüzüne çıkmaya devam ediyor.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda final vakti geldi çattı...
EURO 2024'ün son şampiyonu İspanya ile Dünya Kupası'nın son kazananı Arjantin, 19 Temmuz Pazar günü oynanacak olan maçta kozlarını paylaşacak.
New Jersey'deki dev final, TSİ 22.00'de başlayacak.
170'TEN FAZLA ÜLKEDE YAYINLANACAK
İspanya ile Arjantin arasında oynanacak olan dev final, 170'ten fazla ülkede canlı olarak yayınlanacak.
2026 FIFA Dünya Kupası'nın finalinden 90 dakika önce başlayacak olan kapanış seremonisiyle birlikte yaklaşık 6-7 saatlik bir yayının gerçekleşmesi bekleniyor.
İZLEYİCİ SAYISI 2 MİLYARI BULACAK
Dünya Kupası finalindeki İspanya-Arjantin maçını televizyondan takip edecek kişi sayısının 2 milyarı bulması bekleniyor.
ŞU ANA KADAR 5 MİLYARI GEÇTİ
Öte yandan FIFA'nın açıkladığı verilerde 104 maçtan oluşan 2026 Dünya Kupası'nın tamamının televizyon, yasal platformlar ve dijital kanallar üzerinden küresel çapta 5 milyardan fazla tekil izleyiciye ulaştığı belirtildi.
2026'DA YENİ REKOR BEKLENİYOR
170'ten fazla ülkede canlı yayınlanacak olan dev finalin 5-6 milyar civarında küresel izleyiciye ulaşması ve 2 milyar kişinin karşılaşmayı izlemesi öngörülüyor.
Televizyondan takip edecek kişi sayısının 1 milyar 420 milyonu geçmesi halinde rekor kırılacak.
2014'TE 1 MİLYARA ULAŞILDI
FIFA'nın verilerine göre 2014 yılında Brezilya'da düzenlenen turnuvada Almanya ile Arjantin arasında oynanan finali, televizyondan takip eden kişi sayısı 1 milyara ulaştı.
2018'DE 1.1 MİLYAR KİŞİ
2018 yılında ise Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Fransa ile Hırvatistan arasında oynanan finali 1.1 milyar kişi televizyondan takip etti.
2022'DE REKOR
2022 yılında ilk kez kış aylarında düzenlenen Dünya Kupası'na Katar ev sahipliği yaptı. Turnuvanın finalinde Arjantin ile Fransa karşı karşıya geldi.
Penaltılara giden müsabakayı 1 milyar 420 milyon kişi televizyondan canlı olarak izledi. Bu sayı, Dünya Kupası finalini televizyondan takip eden en yüksek kişi sayısı olarak da tarihe geçti.