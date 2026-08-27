18 yıl sonra gelen mutluluk spor manşetlerinde

Fransa deplasmanında Lyon'u 2-1 yenen Fenerbahçe tam 18 yıl sonra adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı. Kanarya son olarak 2008-2009 sezonunda İspanyol teknik adam Luis Aragones'le bu organizasyonda yer almıştı. Ayrıca 19 yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde iki Türk takımı olacak. 2007-2008 sezonunda Fenerbahçe ve Beşiktaş bunu başarmıştı. TAKVİM