18 yıl sonra gelen mutluluk spor manşetlerinde
27.08.2026 06:01
Fenerbahçe, 18 yıl aranın ardından Avrupa futbolunun en büyük sahnesine geri döndü. Fenerbahçe'nin zaferi günün spor manşetlerine taşındı.
SARI-LACİVERT DESTAN
24'te Muriç attı, Fransızlar sendeledi. 28'de Brown attı, Groupama Stadı tepeden tırnağa buz kesti. O andan sonrası, zafere giden yolda sayılan saniyelerdi. 17 sezonluk hasret sona erdi, Fenerbahçe ait olduğu yere döndü. FANATİK
TARİH BÖYLE YAZILIR
Fenerbahçe, Lyon'u Groupama Stadı'nın çimlerine gömdü ve Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırdı. FOTOMAÇ
DEVLERİN AŞKI BÜYÜK OLUR
Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe'ye yakıştı. Lyon deplasmanında, ilk maçtaki 1-1'in dezavantajını ortadan kaldıran temsilcimiz, kaliteli ayakları, Ederson'un sihirli elleri ve kulübesiyle 18 yıllık hasreti sonlandırdı. Muriç ve Archie Brown ilk yarıda işi bitirirken, Fofana, Fransızları sadece umutlandırdı. MİLLİYET
FENERBAHÇE'NİN DEV ZAFERİ
1-1'in rövanşında maça müthiş bir istekle başlayan Kanarya, 20. dakikada direğe takılan Oğuz'un asistinde 24'te Muriç ile öne geçti. Rakip daha ne olduğunu anlamadan 28'de Brown'un golü geldi. 61'de Fofana, Fransızlar'ı umutlandırsa da hata yapmayan temsilcimiz Kupa 1'de lig aşamasına adını yazdırmayı başardı. HÜRRİYET
HASRET BİTTİ
1-1'in rövanşında Lyon'u deplasmanda 2-1 yenen Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde adını lig aşamasına yazdırdı. Sarı-lacivertliler artık 2008-2009 sezonundan bu yana hayalini kurduğu Düşler Sahnesi'nde. SABAH
VE FENERBAHÇE DEVLER LİGİ'NDE
Fransa deplasmanında Lyon'u 2-1 yenen Fenerbahçe tam 18 yıl sonra adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı. Kanarya son olarak 2008-2009 sezonunda İspanyol teknik adam Luis Aragones'le bu organizasyonda yer almıştı. Ayrıca 19 yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde iki Türk takımı olacak. 2007-2008 sezonunda Fenerbahçe ve Beşiktaş bunu başarmıştı. TAKVİM