"Bunu kim aldı" diyen Aziz Yıldırım gönderdi. 5 yıllık imzaya 25 milyon euro
16.08.2026 16:54
Son Güncelleme: 16.08.2026 17:24
Fenerbahçe bir futbolcusuna daha veda etmeye hazırlanıyor. Sarı lacivertliler, Sidiki Cherif'in transferi için Premier Lig ekibi Coventry City ile anlaşmaya vardı.
5 YILLIK İMZA
Premier Lig'e bu sezon yükselen İngiliz ekibi, 19 yaşındaki forvet için Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikte 25 milyon euro ödeyecek.
Yapılacak sağlık kontrollerinin ardından 5 yıllık resmi imza atılacak.
GEÇEN SEZON GELMİŞTİ
Sarı lacivertliler Cherif'i geçen sezon Angers'den 4 milyon euro kiralama bedeli ve 18 milyon euro bonservis karşılığında kadrosuna katmıştı.
"BUNU KİM ALDI?
Aziz Yıldırım seçim döneminde "Bu Sidiki Cherif'i kim aldı?"demiş ve ardından bu sözlerine açıklık getirmişti.
Yıldırım, "Santrfor yok. Santrfor olarak alınan isim iyi oyuncu ama benim eleştirdiğim bonservisi. Çocuğu getirdiniz, santrfor bu dediniz ve ateşe attınız. Belki 1-2 sene sonra çok iyi olacak" diye konuşmuştu.
PERFORMANSI
Cherif, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 17 maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Fenerbahçe son olarak Fred'i 2 milyon euroya Atletico Mineiro'ya göndermişti.