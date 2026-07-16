19 yıl önce küvette yıkadığı bebek, Lionel Messi'ye rakip oldu. Lamine Yamal ve o fotoğrafın öyküsü
16.07.2026 22:44
Son Güncelleme: 16.07.2026 22:45
İspanya ile Arjantin arasında oynanacak Dünya Kupası finali öncesi Lionel Messi ve Lamine Yamal'ın öyküsü yeniden gündeme geldi.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda finalin adı İspanya-Arjantin olmuştu.
14 Temmuz Pazar günü TSİ 22.00'de başlayacak maç öncesi Arjantin Milli Takımı'nın kaptanı Lionel Messi ile İspanya Milli Takımı'nın genç yıldızı Lamine Yamal'ın 19 yıl öncesine dayanan öyküsü yeniden gündeme geldi.
YARDIM KAMPANYASI İÇİN FOTOĞRAF ÇEKİMİ
2007'de Barcelona Vakfı'nın UNICEF ile birlikte düzenlediği yardım kampanyası için çekiliş düzenlenmişti.
O dönem Barcelona şehrinin Mataro ilçesinde yaşayan Lamine Yamal'ın ailesi, çekilişin ardından kampanyada yer alma hakkı kazanmıştı.
MESSI, YAMAL'I KÜVETTE YIKADI
Fotoğraf çekiminde Messi'nin Yamal'ı küvette yıkadığı görülmüştü.
Fotoğraf çekimi, ihtiyaç sahibi ailelere destek amacıyla hazırlanan bir takvim çalışması için yapılmıştı.
Messi'nin Yamal'ı yıkadığı fotoğraf, İspanyol futbolcunun ün kazanması sonrası ortaya çıkmıştı.
"FİNALDE KARŞILAŞMAYI ÇOK İSTERDİM"
DAZN'ın yayınında kendisine gösterilen bu fotoğraf hakkında konuşan Yamal, "Evet, biraz büyüdüm. Olmasını umuyorum, Messi ile bir finalde karşılaşmayı çok isterdim." ifadelerini kullandı.
Yamal'ın bu isteği dün gece itibarıyla gerçekleşti. 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya'nın rakibi Arjantin oldu.