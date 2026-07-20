19 yıl önce küvette yıkadığı bebek, Messi'nin elinden Dünya Kupası'nı aldı
20.07.2026 01:14
İspanya ile Arjantin arasında oynanan final müsabakası, içinde birçok önemli hikaye barındırdı.
2026 FIFA Dünya Kupası'nın finalinde İspanya ile Arjantin kozlarını paylaştı.
Büyük mücadeleye sahne olan maçta İspanya, rakibini 1-0 mağlup etti ve Dünya Kupası'nda şampiyon oldu.
Bu skorun ardından 19 yıl öncesine dayanan fotoğrafın hikayesi yeniden gündeme geldi.
19 YIL ÖNCESİNE DAYANAN HİKAYE
2007'de Barcelona Vakfı'nın UNICEF ile yaptığı iş birliği adına gerçekleştirilecek olan fotoğraf çekimi için kura çekildi.
O dönem Barcelona şehrinin Mataro ilçesinde yaşayan Lamine Yamal'ın ailesi, çekilişin ardından kampanyada yer alma hakkı kazanmıştı.
Fotoğraf çekiminde Messi'nin Yamal'ı küvette yıkadığı görülmüştü.
Fotoğraf çekimi, ihtiyaç sahibi ailelere destek amacıyla hazırlanan bir takvim çalışması için yapılmıştı.
Messi'nin Yamal'ı yıkadığı fotoğraf, İspanyol futbolcunun ün kazanması sonrası ortaya çıkmıştı.
DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU
Bu fotoğraftan 19 yıl sonra Dünya Kupası'nın finalinde karşı karşıya gelen iki isimden kazanan taraf, Lamine Yamal oldu.
İspanya Milli Takımı'nda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 19 yaşındaki futbolcu, uzatmalarla birlikte 120 dakika süren maçta sahada kaldı ve 106. dakikada Ferran Torres'in attığı golle Dünya Kupası'nda şampiyon oldu.
Bu sonucun ardından Messi'nin 19 yıl önce küvette yıkadığı bebek olan Lamine Yamal, Arjantinli yıldızın finalde rakibi olarak Dünya Kupası'nda şampiyon olmasını engelleyen faktörlerden biri oldu.
YAŞ FARKI TURNUVA TARİHİNE GEÇTİ
İspanya ve Arjantin'in şampiyonluk mücadelesindeki kilit oyuncuları Lionel Messi ve Lamine Yamal, aralarındaki yaş farkıyla turnuva tarihine geçti.
Arjantinli Messi geçen ay 39 yaşına basarken, 19 yaşındaki Yamal ise doğum gününü turnuva sırasında kutladı.
Turnuva tarihinde final oynayan takımların ilk 11 kadrolarında 20 yıldan fazla yaş farkı bulunan oyuncuların forma giydiği ilk Dünya Kupası finali oldu.