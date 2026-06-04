1954 yılındaki kadrodan kalan tek isimdi. Futbolcular tek tek elini öptü

1954 Dünya Kupası yarı finalinde Batı Almanya, Avusturya'yı 6-1, Macaristan ise uzatmada Uruguay'ı 4-2 mağlup ederek finale yükseldi.

Batı Almanya, 4 Temmuz'da Bern'deki Wankdorf Stadı'nda 62 bin 500 kişinin izlediği finalde Macaristan'ı 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup ederek tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaştı.

Almanya'nın gollerini 10. dakikada Max Morlock, 18 ve 84. dakikalarda Helmut Rahn attı, Macaristan'ın golleri ise 6. dakikada Ferenc Puskas ve 8. dakikada Zoltan Czibor'dan geldi.