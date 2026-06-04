1954 yılındaki kadrodan kalan tek isimdi. Futbolcular tek tek elini öptü
04.06.2026 14:44
A Milli Takım'ın 1954 yılındaki Dünya Kupası'ndan yaşayan tek ismi Şükrü Ersoy, futbolcularla bir araya geldi.
A Milli Takım'ın 1954 yılındaki Dünya Kupası'ndan yaşayan tek ismi Şükrü Ersoy, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından tesislere davet edidli.
Tüm futbolcular vefa örneği göstererek Ersoy'un elini öptü.
Eski fotoğraflara bakan ve duygusal anlar yaşayan Ersoy, Dünya Kupası'nda milli takıma başarılar diledi.
TFF'den yayınlanan videonun açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
“1954 Dünya Kupası kadromuzda yer alan eski futbolcumuz Şükrü Ersoy’u, A Millî Takımımızın ABD yolculuğu öncesinde Riva'da misafir ettik.”
O YILLARIN KADROSU
A Milli Futbol Takımı'nın 1954 Dünya Kupası'ndaki kadrosunda şu isimler yer aldı:
Turgay Şeren, Rıdvan Bolatlı, Basri Dirimlili, Mustafa Ertan, Çetin Zeybek, Rober Eryol, Erol Keskin, Suat Mamat, İsmail Feridun Buğeker, Burhan Sargun, Lefter Küçükandonyadis, Şükrü Ersoy, Bülent Eken, Ali Beratlıgil, Mehmet Dinçer, Nedim Günar, Naci Erdem, Akgün Kaçmaz, Ahmet Berman, Necmi Onarıcı, Kadri Aytaç ve Coşkun Taş.
16 TAKIM KATILDI
İsviçre 1954'e Türkiye dahil 16 takım katıldı.
Avrupa'dan Avusturya, Belçika, Çekoslovakya, İngiltere, Fransa, Batı Almanya, Macaristan, İtalya, İskoçya, İsviçre, Türkiye ve Yugoslavya, Asya'dan Güney Kore, Güney Amerika'dan Brezilya ve Uruguay, Kuzey Amerika'dan ise Meksika bu turnuvada mücadele etti.
1954 ŞAMPİYONU
1954 Dünya Kupası yarı finalinde Batı Almanya, Avusturya'yı 6-1, Macaristan ise uzatmada Uruguay'ı 4-2 mağlup ederek finale yükseldi.
Batı Almanya, 4 Temmuz'da Bern'deki Wankdorf Stadı'nda 62 bin 500 kişinin izlediği finalde Macaristan'ı 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup ederek tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaştı.
Almanya'nın gollerini 10. dakikada Max Morlock, 18 ve 84. dakikalarda Helmut Rahn attı, Macaristan'ın golleri ise 6. dakikada Ferenc Puskas ve 8. dakikada Zoltan Czibor'dan geldi.