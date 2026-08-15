2 gol yedi ama Galatasaray-Çorum FK maçına damga vurdu, herkes Marcos Felipe'yi konuştu
15.08.2026 00:03
Galatasaray'ın Çorum FK ile 2-2 berabere kaldığı maçta konuk ekibin kalecisi Marcos Felipe adından söz ettirmeyi başardı.
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray ile Çorum FK karşı karşıya geldi.
RAMS Park'ta oynanan ve gol düellosuna sahne olan müsabaka 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.
11 KURTARIŞ YAPTI
Çorum FK'nın kalecisi Marcos Felipe, 2 gol yediği maçta toplamda 11 kurtarışıyla öne çıktı.
Tecrübeli eldiven, özellikle takımı 2-1 öndeyken yaptığı 2 kritik kurtarışla takımının üstünlüğünü korumasına yardımcı oldu.
Maçın 64. dakikasında baskı kuran Galatasaray'da Leroy Sane'nin ceza yayı civarından çektiği sert şutta Felipe, sağına uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Aynı dakika içinde ev sahibi takımın kullandığı korner sonrasında oluşan karambolde top, altıpas gerisindeki Abdülkerim Bardakcı'nın önünde kaldı.
Tecrübeli savunmacının sert şutunda bir kez daha gole izin vermeyen file bekçisi, topun ağlara gitmesini engelledi.
Marcos Felipe'nin bu performansı, sosyal medyadaki futbolseverler tarafından beğeni topladı.