20 yaşında Formula 1'in en genç şampiyonu oldu
02.11.2026 02:17
Mercedes pilotu Antonelli, üçüncü sırada bitirdiği Meksika City Grand Prix'sinde genel klasmanda liderliği garantiledi. İtalyan pilot 20 yaşında Formula 1'in en genç dünya şampiyonu oldu.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 19'uncu yarışı Meksika Grand Prix'siyle devam etti.
Başkent Meksiko'nun 4 bin 304 metrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde 71 tur üzerinden yapılan sıralama turları birçok ilke sahne oldu.
Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli, en yakın rakibi olan takım arkadaşı George Russell'ın 123 puan önünde başladığı yarışı 3'üncü sırada tamamladı. Ancak genel klasmanda rakiplerinin kapatamayacağı 119 puana ulaşarak liderliği garantileyen 20 yaşındaki Antonelli, tarihin en genç F1 şampiyonu oldu.
Aynı zamanda ülkesinin 73 yıl sonra çıkardığı ilk F-1 şampiyonu olan İtalyan pilot, yarışın sonunda gözyaşları içinde önce ailesine sonra da takım arkadaşlarına koştu.
Ferrari pilotu Lewis HamiltonLewis Hamilton, yarışa ilk sıradan başladı ve finişi ikinci sırada gördü.