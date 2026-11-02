20 yaşında Formula 1'in en genç şampiyonu oldu

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 19'uncu yarışı Meksika Grand Prix'siyle devam etti.

Başkent Meksiko'nun 4 bin 304 metrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde 71 tur üzerinden yapılan sıralama turları birçok ilke sahne oldu.

Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli, en yakın rakibi olan takım arkadaşı George Russell'ın 123 puan önünde başladığı yarışı 3'üncü sırada tamamladı. Ancak genel klasmanda rakiplerinin kapatamayacağı 119 puana ulaşarak liderliği garantileyen 20 yaşındaki Antonelli, tarihin en genç F1 şampiyonu oldu.