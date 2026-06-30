2026-2027 Süper Lig sezonunun haritası çiziliyor. Süper Lig fikstür çekimi ne zaman?
30.06.2026 16:39
Türk futbolunda yaz transfer döneminin tüm hızıyla sürdüğü, takımların yeni sezon hazırlık kampları için sahaya indiği şu günlerde, taraftarların ve kulüplerin gözü Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) çevrildi. Şampiyonluk hedefleyen takımların, ligin yeni ve iddialı ekiplerinin kozlarını paylaşacağı 2026-2027 Süper Lig sezonunun haritası çiziliyor. Futbolseverler, takımlarının ilk hafta kiminle oynayacağını ve dev derbilerin hangi haftalara denk geleceğini öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki, Süper Lig fikstür çekimi ne zaman?
2026-2027 Süper Lig fikstür çekimi tarihi milyonlarca futbolseverin gündeminde yer alıyor. TFF'nin Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştireceği yeni sezonun fikstür çekimi için beklenen tarih belli oldu.
SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Takımların haftalık maç programını ve derbi tarihlerini belirleyecek olan 2026-2027 Süper Lig fikstür çekimi için geri sayım başladı.
TFF'nin Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek fikstür çekiminin Temmuz ayının ikinci haftasında yapılacağı ön görülüyor.
Yayıncı kuruluş tarafından canlı yayınlanacak çekimle birlikte, sezonun ilk derbi haftaları da netleşmiş olacak.
SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Süper Lig fikstür çekiminin temmuz ayında tamamlanmasının ardından kulüplerin ilk maçına ağustos ayında çıkması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon 8 Ağustos'ta başlayan Süper Lig'in bu yıl da Ağustos ayının ikinci haftası itibarıyla başlaması bekleniyor.