2026-2027 Süper Lig sezonunun haritası çiziliyor. Süper Lig fikstür çekimi ne zaman?

Türk futbolunda yaz transfer döneminin tüm hızıyla sürdüğü, takımların yeni sezon hazırlık kampları için sahaya indiği şu günlerde, taraftarların ve kulüplerin gözü Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) çevrildi. Şampiyonluk hedefleyen takımların, ligin yeni ve iddialı ekiplerinin kozlarını paylaşacağı 2026-2027 Süper Lig sezonunun haritası çiziliyor. Futbolseverler, takımlarının ilk hafta kiminle oynayacağını ve dev derbilerin hangi haftalara denk geleceğini öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki, Süper Lig fikstür çekimi ne zaman?