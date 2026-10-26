2026 Ballon d'Or sahibini buluyor. Altın Top ödül töreni ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol dünyasının en prestijli bireysel ödüllerinden Ballon d'Or (Altın Top), İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek ödül töreninde sahibini bulacak.

France Football ile UEFA iş birliğinde düzenlenen organizasyon , 70. yılına özel olarak tarihinde ilk kez İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilecek.

London Palladium Tiyatrosu'nun ev sahipliği yapacağı ve futbolun yıldız isimlerinin bir araya geleceği gecede erkekler ve kadınlarda yılın en iyi futbolcuları açıklanacak.