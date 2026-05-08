2026 Dünya Kupası'nın şarkısı duyuruldu. Shakira "Dai Dai" için tarih verdi
08.05.2026 10:32
A Milli Takım'ın da katılacağı 2026 Dünya Kupası'nın resmi şarkısı için tarih verildi.
2026 Dünya Kupası'nın başlamasına yaklaşık bir ay kaldı ve heyecan giderek artıyor.
Milyonlarca futbolseverin beklediği turnuvanın şarkısını, daha önce de iki kkez yapan Shakira seslendirdi.
DAHA ÖNCE İKİ KEZ YAPMIŞTI
2010 Dünya Kupası'nda "Waka Waka", 2014 Dünya Kupası'nda ise "La La La" şarkılarıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı, 2026 Dünya Kupası'nın da resmi şarkısını duyurdu.
14 MAYIS'TA ÇIKACAK
Shakira, organizasyonun resmi şarkısı "Dai Dai"nin 14 Mayıs tarihinde çıkacağını resmen açıkladı.