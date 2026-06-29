2026 FIFA Dünya Kupası'nda gol rekoru kırıldı. 72 maçtaki sayı belli oldu

İlk kez 48 takımlı düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasında 72 maç oynandı. Söz konusu müsabakalarda fileler tam 215 kez havalandı. Bu gol sayısıyla yeni bir Dünya Kupası rekoru da kırıldı. Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası grup aşamasındaki 172 gol sayısı geride kaldı ve yeni bir rekora imza atıldı.

Fransa, Almanya ve Hollanda, gruplarda attıkları 10'ar golle, gol krallığı listesinin zirvesinde bulunan takımlar oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasında toplam bin 774 şut kaydedildi. Maç başına 24.6 şutun çekildiği grup safhasında Belçika, 73 şutla bu alanda zirvede yer aldı.

48 ülkenin 47'sinin gol attığı gruplarda, sadece Panama bu sevinci yaşayamadı.

Kanada'nın, Katar'ı 6-0 yenmesi de FIFA Dünya Kupası tarihinde bir Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) ülkesinin bir maçta 4 golden fazla gol attığı ilk örnek olarak kayıtlara geçti.

Ayrıca Paraguay karşısında alınan 4-1'lik galibiyet de ABD'nin, FIFA Dünya Kupası'nda ilk kez 4 gol attığı karşılaşma oldu.