2026'nın en iyi 11'i açıklandı: Messi tarihe geçti, Harry Kane kadroda yok

Barcelona'nın 19 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal da FIFPRO tarihinde önemli bir rekora imza attı.

Geçen yıl da en iyi 11'e seçilen Yamal, 20 yaşına gelmeden iki kez bu başarıyı gösteren ilk futbolcu oldu.

İspanya'nın 2026 Dünya Kupası şampiyonluğunda rol oynayan Yamal'a, milli takımdan takım arkadaşları Rodri, Pau Cubarsi ve David Raya da yılın en iyi 11'inde eşlik etti.

İŞTE 2026'NIN EN İYİ 11'İ

Kaleci: David Raya (Arsenal, İspanya)

Savunma: Pau Cubarsi (Barcelona, İspanya), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain, Fas), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Portekiz)

Orta saha: Jude Bellingham (Real Madrid, İngiltere), Rodri (Manchester City/Barcelona, İspanya), Vitinha (Paris Saint-Germain, Portekiz)

Forvet: Erling Haaland (Manchester City, Norveç), Kylian Mbappe (Real Madrid, Fransa), Lionel Messi (Inter Miami, Arjantin), Lamine Yamal (Barcelona, İspanya)