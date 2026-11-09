2026'nın en iyi 11'i açıklandı: Messi tarihe geçti, Harry Kane kadroda yok
09.11.2026 21:47
FIFPRO, 2026 yılının en iyi 11'ini açıkladı. Lionel Messi, 18'inci kez kadroya seçilerek rekorunu geliştirirken, Ballon d'Or ödülünün sahibi Harry Kane'in listede yer almaması dikkati çekti.
Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPRO), profesyonel futbolcuların oylarıyla belirlenen 2026 yılının en iyi 11'ini duyurdu.
73 ülkeden 19 bin 806 erkek futbolcunun katıldığı oylamada, Arjantinli yıldız Lionel Messi 18'inci kez yılın en iyi 11'ine seçilerek kendisine ait rekoru geliştirdi.
Son olarak 2023 yılında kadroda yer alan 39 yaşındaki Messi, üç yıl aradan sonra yeniden dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterildi.
Ağustos ayında Arjantin Milli Takımı'ndan emekli olduğunu açıklayan ve kulüp kariyerini Inter Miami'de sürdüren Messi, hücum hattında Erling Haaland, Kylian Mbappe ve Lamine Yamal ile birlikte yer aldı.
BALLON D'OR SAHİBİ KADROYA GİREMEDİ
2026 yılının Ballon d'Or ödülünü kazanan İngiliz golcü Harry Kane'in en iyi 11'e seçilmemesi ise oylamanın en dikkat çekici sonuçlarından biri oldu.
Bayern Münih formasıyla 2025-2026 sezonunda Bundesliga şampiyonluğu yaşayan Kane, İngiltere Milli Takımı'nın kaptanı olarak 2026 Dünya Kupası'nda yarı finale yükselmesinde de önemli rol oynamıştı.
Ancak başarılı performansına rağmen 33 yaşındaki futbolcu, meslektaşlarının oylarıyla belirlenen kadroda kendisine yer bulamadı.
Cristiano Ronaldo da 2026'nın en iyi 11'ine giremeyen yıldızlar arasında yer aldı.
Barcelona'nın 19 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal da FIFPRO tarihinde önemli bir rekora imza attı.
Geçen yıl da en iyi 11'e seçilen Yamal, 20 yaşına gelmeden iki kez bu başarıyı gösteren ilk futbolcu oldu.
İspanya'nın 2026 Dünya Kupası şampiyonluğunda rol oynayan Yamal'a, milli takımdan takım arkadaşları Rodri, Pau Cubarsi ve David Raya da yılın en iyi 11'inde eşlik etti.
İŞTE 2026'NIN EN İYİ 11'İ
Kaleci: David Raya (Arsenal, İspanya)
Savunma: Pau Cubarsi (Barcelona, İspanya), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain, Fas), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Portekiz)
Orta saha: Jude Bellingham (Real Madrid, İngiltere), Rodri (Manchester City/Barcelona, İspanya), Vitinha (Paris Saint-Germain, Portekiz)
Forvet: Erling Haaland (Manchester City, Norveç), Kylian Mbappe (Real Madrid, Fransa), Lionel Messi (Inter Miami, Arjantin), Lamine Yamal (Barcelona, İspanya)
FIFPRO'nun kadın futbolcular arasında düzenlediği oylamada ise İngiltere Milli Takımı ve Chelsea'nin savunma oyuncusu Lucy Bronze tarihe geçti.
Bronze, dokuzuncu kez yılın en iyi 11'ine seçilerek kadın futbolunda bu başarıya en fazla ulaşan oyuncu oldu.
Kadınlar kategorisinde İngiltere ve İspanya dışından kadroya girebilen tek futbolcu ise Zambiyalı golcü Barbra Banda oldu.
Kadronun orta sahasında yer alan İspanyol yıldızlar Aitana Bonmati ve Alexia Putellas da dikkat çekti. Ekim ayında üçüncü Ballon d'Or ödülünü kazanan Putellas, Bonmati ile birlikte kadın futbolunda bu ödülü üç kez kazanan iki isimden biri oldu.
KADINLARDA YILIN EN İYİ 11'İ
Kaleci: Hannah Hampton (Chelsea, İngiltere)
Savunma: Lucy Bronze (Chelsea, İngiltere), Alex Greenwood (Manchester City, İngiltere), Mapi Leon (Barcelona/London City Lionesses, İspanya), Irene Paredes (Barcelona, İspanya)
Orta saha: Aitana Bonmati (Barcelona, İspanya), Alexia Putellas (Barcelona/London City Lionesses, İspanya), Ella Toone (Manchester United, İngiltere)
Forvet: Barbra Banda (Orlando Pride, Zambiya), Claudia Pina (Barcelona, İspanya), Alessia Russo (Arsenal, İngiltere)
FIFPRO yılın en iyi 11'i, dünya genelindeki profesyonel futbolcuların doğrudan oy kullanarak belirlediği uluslararası futbol ödülleri arasında yer alıyor.