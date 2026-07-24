2030 Dünya Kupası, 6 ülkede düzenlenecek. Takım sayısı 48'den 64'e çıkarılabilir

2030 FIFA Dünya Kupası'nın finali için İspanya ile Fas yarışta.

Organizasyonda turnuva maçlarının oynanacağı statlar henüz FIFA tarafından ilan edilmezken, Fas ile İspanya arasındaki çekişme nedeniyle finalin oynanacağı yer de henüz resmi olarak netleşmedi.

İspanya cephesinde yenilenen Santiago Bernabeu Stadı, 2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapmak için en güçlü aday olarak gösteriliyor.

Fas'ın Kazablanka kentinde yapımı süren 115 bin seyirci kapasiteli Grand Stade Hassan II ise final organizasyonu için Bernabeu'nun en güçlü rakibi konumunda bulunuyor.

Ev sahibi ülkeler aday statlarını belirlemiş olsa da özellikle İspanya'da bazı şehir ve statlar için değişiklik yapılması ihtimali bulunuyor.

Bu nedenle şu anda açıklanan statlar, turnuva için öne çıkan adaylar olsa da nihai liste FIFA'nın resmi onayının ardından kesinleşecek.