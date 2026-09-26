2030'a kadar sözleşme imzalamıştı. Oğuz Çetin ile görüştü, ayrılık kararını iletti
26.09.2026 10:16
Son Güncelleme: 26.09.2026 10:21
Fenerbahçe'de Oğuz Çetin ile görüşme gerçekleştiren Nene, ayrılık talebini iletti.
Fenerbahçe’de Dorgeles Nene için ayrılık yakın.
Sarı lacivertlilerin 23 yaşındaki kanat oyuncusu Nene, yeteri kadar süre alamadığı için takımdan ayrılmak istiyor.
Takvim'de yer alan habere göre; Genç yıldız, bu düşüncesini Futbol Direktörü Oğuz Çetin'e iletti.
Nene’nin Çetin ile yaptığı görüşmede, “Fenerbahçe’yi çok seviyorum. İstanbul’da da mutluyum. Ancak, yeteri kadar süre alamıyorum. Bu durum bende rahatsızlık yaratıyor. Leipzig’den transfer teklifi aldım. Böyle devam etmesi durumunda takımdan ayrılmayı planlıyorum” sözlerini sarf ettiği iddia edildi.
Bundesliga ekibi Leipzig’in gelişmeleri yakından takip ettiği ve Nene ile ilgili verilecek kararı beklemeye geçtiği öğrenildi.
Fenerbahçe ile 30 Haziran 2030'a kadar sözleşmesi bulunan Nene, sarı lacivertli formayla çıktığı 44 maçta 11 gol, 10 asistlik skor katkısı sağladı.
Nene, geçen yıl Salzburg’dan 18 milyon euroya transfer edilmişti.
23 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Westerlo, Ried gibi takımlarda da forma giymişti.