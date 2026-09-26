2030'a kadar sözleşme imzalamıştı. Oğuz Çetin ile görüştü, ayrılık kararını iletti

Nene’nin Çetin ile yaptığı görüşmede, “Fenerbahçe’yi çok seviyorum. İstanbul’da da mutluyum. Ancak, yeteri kadar süre alamıyorum. Bu durum bende rahatsızlık yaratıyor. Leipzig’den transfer teklifi aldım. Böyle devam etmesi durumunda takımdan ayrılmayı planlıyorum” sözlerini sarf ettiği iddia edildi.



Bundesliga ekibi Leipzig’in gelişmeleri yakından takip ettiği ve Nene ile ilgili verilecek kararı beklemeye geçtiği öğrenildi.