NTV

2030'a kadar sözleşme imzalamıştı. Oğuz Çetin ile görüştü, ayrılık kararını iletti

26.09.2026 10:16

Son Güncelleme: 26.09.2026 10:21

NTV - Haber Merkezi

Google'da NTV'yi tercih et

Fenerbahçe'de Oğuz Çetin ile görüşme gerçekleştiren Nene, ayrılık talebini iletti.

2030'a kadar sözleşme imzalamıştı. Oğuz Çetin ile görüştü, ayrılık kararını iletti
Anadolu Ajansı

Fenerbahçe’de Dorgeles Nene için ayrılık yakın.

 

Sarı lacivertlilerin 23 yaşındaki kanat oyuncusu Nene, yeteri kadar süre alamadığı için takımdan ayrılmak istiyor. 

 

Takvim'de yer alan habere göre; Genç yıldız, bu düşüncesini Futbol Direktörü Oğuz Çetin'e iletti.

2030'a kadar sözleşme imzalamıştı. Oğuz Çetin ile görüştü, ayrılık kararını iletti 1
Resmi Kurum

Nene’nin Çetin ile yaptığı görüşmede, “Fenerbahçe’yi çok seviyorum. İstanbul’da da mutluyum. Ancak, yeteri kadar süre alamıyorum. Bu durum bende rahatsızlık yaratıyor. Leipzig’den transfer teklifi aldım. Böyle devam etmesi durumunda takımdan ayrılmayı planlıyorum” sözlerini sarf ettiği iddia edildi.


Bundesliga ekibi Leipzig’in gelişmeleri yakından takip ettiği ve Nene ile ilgili verilecek kararı beklemeye geçtiği öğrenildi.

2030'a kadar sözleşme imzalamıştı. Oğuz Çetin ile görüştü, ayrılık kararını iletti 2
Anadolu Ajansı

Fenerbahçe ile 30 Haziran 2030'a kadar sözleşmesi bulunan Nene, sarı lacivertli formayla çıktığı 44 maçta 11 gol, 10 asistlik skor katkısı sağladı.

2030'a kadar sözleşme imzalamıştı. Oğuz Çetin ile görüştü, ayrılık kararını iletti 3
Anadolu Ajansı

Nene, geçen yıl Salzburg’dan 18 milyon euroya transfer edilmişti.

 

23 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Westerlo, Ried gibi takımlarda da forma giymişti. 