22 yaşındaki teknik direktör eleştirilere yanıt verdi
09.09.2026 09:36
Son Güncelleme: 09.09.2026 20:38
Turgutluspor, teknik direktörlük görevine 22 yaşındaki Zeynep Mestan'ı getirdi. Mestan, 10 yıldır sporun içinde olduğunu belirtti, eleştirilere de şampiyon olunca yanıt vereceğini söyledi.
Manisa ekibi Turgutluspor, yeni sezon öncesinde teknik direktörlük görevine 22 yaşındaki Zeynep Mestan'ı getirdi.
Süper Amatör Küme'de mücadele eden Manisa ekibi, yeni sezon yapılanması kapsamında genç teknik direktör ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Zeynep Mestan, kulüp binasında düzenlenen imza töreninde sözleşmeye imza atarak görevine başladı.
Turgutluspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon yapılanması ve hedefleri doğrultusunda teknik direktörlük görevi için Zeynep Mestan ile anlaşmaya varmış bulunmaktadır." denildi.
Açıklamada, "Kulübümüzde başlatılan yeni oluşumun ve teknik yapılanmanın liderliğini üstlenecek olan Zeynep Mestan'a kırmızı-siyahlı armamız altında başarılar diler; bu yeni dönemin camiamız, kulübümüz ve tüm taraftarlarımız için hayırlı olmasını temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.
MESTAN AÇIKLAMA YAPTI ELEŞTİRİLERİ YANITLADI
Görevlendirmenin ardından yapılan eleştirileri değerlendiren Mestan, futbolun içinde uzun yıllardır görev aldığını söyledi. Eleştirilerin olacağını tahmin ettiğini belirten Mestan, “Ben spor bilimleri fakültesi mezuyunum, futbol oynadım vakit ayırdım, Bunun cevabını İnşallah şampiyon olduğumuz zaman vereceğiz.” dedi.
ZEYNEP MESTAN KİMDİR?
Turgutluspor'un yeni teknik direktörü Zeynep Mestan, 2004 yılında İzmir'de dünyaya geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu verilerine göre Mestan'ın futbolculuk geçmişi de var.
TFF kayıtlarına göre; genç teknik direktörün futbol kariyeri, İzmir ve Manisa ekiplerinde şekillendi.
HANGİ TAKIMLARIN FORMASINI GİYDİ?
Mestan'ın futbol kariyeri 2019 yılında Karşıyaka Beden Eğitimi ve Spor Eğitim Merkezi Spor'la başladı.
Mestan daha sonra Konak Belediyespor, Bornova Hitab, Soma Zafer Spor ve Gençlik ile Bornova Genç Yıldızlar Spor formaları giydi.
TFF kayıtlarında Zeynep Mestan'ın güncel kulübü Bornova Genç Yıldızlar Spor olarak görünüyor.