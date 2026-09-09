Zeynep Mestan, kulüp binasında düzenlenen imza töreninde sözleşmeye imza atarak görevine başladı.

Turgutluspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon yapılanması ve hedefleri doğrultusunda teknik direktörlük görevi için Zeynep Mestan ile anlaşmaya varmış bulunmaktadır." denildi.

Açıklamada, "Kulübümüzde başlatılan yeni oluşumun ve teknik yapılanmanın liderliğini üstlenecek olan Zeynep Mestan'a kırmızı-siyahlı armamız altında başarılar diler; bu yeni dönemin camiamız, kulübümüz ve tüm taraftarlarımız için hayırlı olmasını temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.

MESTAN AÇIKLAMA YAPTI ELEŞTİRİLERİ YANITLADI

Görevlendirmenin ardından yapılan eleştirileri değerlendiren Mestan, futbolun içinde uzun yıllardır görev aldığını söyledi. Eleştirilerin olacağını tahmin ettiğini belirten Mestan, “Ben spor bilimleri fakültesi mezuyunum, futbol oynadım vakit ayırdım, Bunun cevabını İnşallah şampiyon olduğumuz zaman vereceğiz.” dedi.