24 yıl sonra ilk gol geldi. Arda Güler, Türk futbol tarihine geçti
26.06.2026 05:37
A Milli Takım'ın ABD ile karşılaştığı maçta Arda Güler, Türk futbol tarihine adını yazdırdı.
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü hafta maçında turnuvanın ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya geldi.
Los Angeles Stadı'nda oynanan müsabakada sahaya ilk 11'de çıkan Arda Güler, maçın 10. dakikasında tarihe geçti.
ARDA GÜLER TARİHE GEÇTİ
Gelişen hızlı hücumda ceza sahasına giren Barış Alper'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Güler, düzgün bir vuruşla fileleri sarstı.
Arda Güler, 21 yaş 120 günle A Milli Takım'ın Dünya Kupası tarihinde gol atan en genç futbolcusu oldu.
EMRE BELÖZOĞLU'NU GEÇTİ
Güler'den önce bu ünvan, 21 yaş 275 gün ile Emre Belözoğlu'na aitti. Belözoğlu, 2002 Dünya Kupası'nda Kosta Rika filelerini sarsmıştı.
OZAN KABAK VE OĞUZ AYDIN İLK KEZ SAHADA
Ay-yıldızlı ekipte Ozan Kabak ile Oğuz Aydın, Dünya Kupası'nda ilk maçlarına ABD karşısında çıktı.
Teknik direktör Montella, Avustralya ve Paraguay maçlarında şans vermediği Ozan ve Oğuz'a ABD karşısında ilk 11'de sahaya sürdü.
KAPTAN ZEKİ ÇELİK
Hakan Çalhanoğlu'nun yedekler arasında yer aldığı ay-yıldızlı ekipte Zeki Çelik kaptan olarak sahaya çıktı.
Zeki, Türkiye'nin Venezuela ile oynadığı hazırlık maçında da kaptanlık pazubendi takmıştı.
30. Dakika: ABD'nin golü iptal edildi. Kullanılan kornerde ceza sahasına gönderilen top, Eren Elmalı'dan sekti ve McKenzie'nin önüne düştü. Vuruşuyla fileleri sarsan McKenzie'nin golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.