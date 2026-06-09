3 bin taraftarla Arizona'da ilk idman

2026 Dünya Kupası için ABD'nin Miami eyaletinden Arizona eyaletine giderek kampa giren A Milli Futbol Takımı, ilk idmanına çıktı.

Arizona Athletic Grounds'taki antrenman teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde ısınma koşularıyla başlayıp, 3 grup halinde top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti.

Futbolcular, antrenmanın son bölümünde dar alanda çift kale maç yaptı. İdman şut çalışmasıyla tamamlandı.

Tedavisi devam eden Kenan Yıldız, takımdan ayrı çalıştı.

TARAFTARLAR AKIN ETTİ

Milli Takım'ın antrenmanını 3 binin üzerinde taraftar takip etti.

Bölgede yaşayan Türk vatandaşlarının yanı sıra Meksikalı, Brezilyalı ve Bosna Hersekli taraftarlar da dikkat çekti. Özellikle Arda Güler'e destek veren yabancı taraftarlar, milli takım antrenmanını Real Madrid formalarıyla takip etti.