3 kırmızı kart, 3 gol. 1. Lig'deki olaylı maçta Pendikspor, Iğdır FK'yı mağlup etti
29.11.2026 15:29
1. Lig'in 16. haftasında oynanan Pendikspor-Iğdır FK maçında kazanan taraf ev sahibi olurken müsabakada çıkan kırmızı kart sayısı dikkat çekti.
Pendikspor ile Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında kozlarını paylaştı.
Pendik Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Pendikspor'a galibiyeti getiren golleri 12 ve 26. dakikada Bekir Karadeniz ile 81. dakikada Efehan Pekdemir kaydetti.
Bu skorun ardından puanını 17'ye yükselten İstanbul temsilcisi, 17. basamakta yer aldı. 4 maçtır kazanamayan Iğdır FK ise 29 puanla 4. basamakta yer buldu.
Pendikspor, gelecek hafta Esenler Erokspor deplasmanına çıkacak. Iğdır FK ise Sivasspor'u ağırlayacak.
3 KIRMIZI KART BİRDEN
Iğdır FK takımı, Pendikspor karşısında 3 kırmızı kart birden gördü.
İlk olarak 45. dakikada Loic Kouagba, direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
İkinci yarıda ise Efe Kaan Sihlaroğlu, 57 ve 59. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla takımını 9 kişi bıraktı.
Son olarak 63. dakikada Felix Afena-Gyan da ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Kırmızı kartların ardından Iğdır FK, Pendikspor karşısında mücadeleyi 8 kişiyle tamamladı.