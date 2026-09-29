3 şampiyonluğunun silinmesi gündemde. 115 ihlalli dosya açılıyor

2020'de de benzer bir yaptırımdan CAS kararı sonrası kurtulan Manchester City'nin bugünlerde içinde bulunduğu süreçle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

2009-2018 yılları arasındaki döneme dair ihlallerle ilgili İngiliz ekibinin küme düşürülmesi, para cezasına çarptırılması ve hatta 3 şampiyonluğunun silinmesi gündemde.