31 milyon liralık "Salah'a komşu villa" ilanı Trabzonspor'u harekete geçirdi
25.09.2026 14:15
Trabzonspor'un ünlü yıldızı Mohamed Salah'ın adı, kentte bir villanın satış ilanında kullanıldı. Bordo-mavili kulüp, "Salah'a komşu villa" başlığıyla yayınlanan ilanlarla ilgili harekete geçti.
Trabzon'da Mısırlı yıldızı Mohamed Salah rüzgarı esmeye devam ediyor. Mısırlı yıldızın Maçka'daki Kurtdere Yaylası'nda fotoğraf çektirdiği taş, sosyal medyada viral olmuştu.
Salah'ın ziyaret ettiği yayladaki taşın bulunduğu yere "Salah Yaylası" tabelası asılırken, şimdi de "Salah'a komşu villa" ilanları ortaya çıktı.
Söz konusu ilanlar bordo-mavili kulübün yönetimini harekete geçirdi.
31 MİLYON LİRA BEDELLE SATIŞA ÇIKARILDI
İnternette bir ilan sitesinde yayınlanan ilana konu olan villalardan biri Kaşüstü Mahallesi'nde bulunuyor.
Üç katlı villa için hazırlanan ilanda "Mohamed Salah'a komşu satılık lüks villa." ifadesi yer alınıyor.
Bir başka villada ise 31 milyon lira satış bedeli isteniyor.
Villanın tanıtımında Salah'ın ismine yer verilmesi, kulübün izinsiz ticari kullanımlara ilişkin yaptığı açıklamayla birlikte gündeme geldi.
TRABZONSPOR HAREKETE GEÇTİ
Trabzonspor Kulübü açıklamasında, Salah'ın adı ve görsellerinin ticari amaçlarla kullanılmasına ilişkin, "Salah'ın Trabzonspor'da forma giymesi, üçüncü kişilere Salah'ın adı ve görsellerini ticari amaçlarla kullanma hakkı vermemektedir." açıklamasını yaptı.
Açıklamada, "Özellikle Salah'ın görsellerinin ürün ve hizmetlerin tanıtımında kullanılması, kamuoyunda herhangi bir ticari iş birliği veya onay bulunduğu izlenimi yaratılması ve Trabzonspor'un marka ve imaj değerlerinden ticari menfaat sağlanması hukuken kabul edilebilir değildir." ifadelerini kullandı.
Bu tür kullanımların Salah'ın kişilik ve imaj haklarının yanı sıra kulübün marka hakları, ticari itibarı ve ekonomik değerlerini de ihlal edebileceğinin belirtildiği açıklamada, "Salah'ın ve Trabzonspor'un haklarını ihlal eden reklam ve ticari kullanımlar Kulübümüz tarafından kayıt altına alınmakta olup, tespit edilen ihlaller hakkında gerekli hukuki ve cezai başvuruların yapılacağını kamuoyuna önemle bildiririz." denildi.
Açıklama, "Futbol sevgisi ve taraftarlık, hukuken korunmuş hakların ticari amaçlarla izinsiz kullanımına gerekçe oluşturmaz." ifadeleriyle tamamlandı.