31 milyon liralık "Salah'a komşu villa" ilanı Trabzonspor'u harekete geçirdi

Trabzonspor Kulübü açıklamasında, Salah'ın adı ve görsellerinin ticari amaçlarla kullanılmasına ilişkin, "Salah'ın Trabzonspor'da forma giymesi, üçüncü kişilere Salah'ın adı ve görsellerini ticari amaçlarla kullanma hakkı vermemektedir." açıklamasını yaptı.

Açıklamada, "Özellikle Salah'ın görsellerinin ürün ve hizmetlerin tanıtımında kullanılması, kamuoyunda herhangi bir ticari iş birliği veya onay bulunduğu izlenimi yaratılması ve Trabzonspor'un marka ve imaj değerlerinden ticari menfaat sağlanması hukuken kabul edilebilir değildir." ifadelerini kullandı.

Bu tür kullanımların Salah'ın kişilik ve imaj haklarının yanı sıra kulübün marka hakları, ticari itibarı ve ekonomik değerlerini de ihlal edebileceğinin belirtildiği açıklamada, "Salah'ın ve Trabzonspor'un haklarını ihlal eden reklam ve ticari kullanımlar Kulübümüz tarafından kayıt altına alınmakta olup, tespit edilen ihlaller hakkında gerekli hukuki ve cezai başvuruların yapılacağını kamuoyuna önemle bildiririz." denildi.

Açıklama, "Futbol sevgisi ve taraftarlık, hukuken korunmuş hakların ticari amaçlarla izinsiz kullanımına gerekçe oluşturmaz." ifadeleriyle tamamlandı.