Türk Telekom COP31 Banner
00GÜN
00SAAT
00DAKİKA
00SANİYE
NTV

37 günde bin 700 kilometre koştu, Kapadokya'ya ulaştı

15.10.2026 16:20

DHA

Google'da NTV'yi tercih et

İngiliz atlet bin 700 kilometreyi 37 günde koşarak Kapadokya'ya gitti.

37 günde bin 700 kilometre koştu, Kapadokya'ya ulaştı
DHA

İngiliz ultra trail (patika koşusu) sporcusu Nick Coats, Arnavutluk'tan başlayıp Yunanistan üzerinden Türkiye'ye uzanan bin 700 kilometrelik zorlu koşu yolculuğunu 37 günde tamamlayarak Nevşehir'in Ürgüp ilçesine ulaştı.

37 günde bin 700 kilometre koştu, Kapadokya'ya ulaştı 1
DHA

Arnavutluk, Yunanistan ve Türkiye sınırlarını kapsayan devasa bir rotayı geride bırakan Nick Coats için Ürgüp ilçesinde coşkulu bir karşılama töreni düzenlendi. 

 

İngiliz sporcuyu varış noktasında ailesi, kız arkadaşı ve çok sayıda vatandaş Türk ve İngiliz bayraklarıyla karşıladı. 

 

Yolculuğunu başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşayan Coats, kendisini destekleyenlere teşekkür etti.

37 günde bin 700 kilometre koştu, Kapadokya'ya ulaştı 2
DHA

Zorlu organizasyonu bitiren İngiliz atlet, dinlenmeye çekildi. Nick Coats, cumartesi günü gerçekleştirilecek Salomon Cappadocia Ultra Trail yarışında da 119 kilometrelik parkurda mücadele etmek için start çizgisindeki yerini alacak.