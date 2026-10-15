37 günde bin 700 kilometre koştu, Kapadokya'ya ulaştı
15.10.2026 16:20
İngiliz atlet bin 700 kilometreyi 37 günde koşarak Kapadokya'ya gitti.
İngiliz ultra trail (patika koşusu) sporcusu Nick Coats, Arnavutluk'tan başlayıp Yunanistan üzerinden Türkiye'ye uzanan bin 700 kilometrelik zorlu koşu yolculuğunu 37 günde tamamlayarak Nevşehir'in Ürgüp ilçesine ulaştı.
Arnavutluk, Yunanistan ve Türkiye sınırlarını kapsayan devasa bir rotayı geride bırakan Nick Coats için Ürgüp ilçesinde coşkulu bir karşılama töreni düzenlendi.
İngiliz sporcuyu varış noktasında ailesi, kız arkadaşı ve çok sayıda vatandaş Türk ve İngiliz bayraklarıyla karşıladı.
Yolculuğunu başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşayan Coats, kendisini destekleyenlere teşekkür etti.