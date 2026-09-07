38 milyon euroluk transferden itiraf. "Bunu bana Osimhen öğretti"
07.09.2026 08:53
Son Güncelleme: 07.09.2026 09:49
Galatasaray'ın yeni transferi Rafael Leao, Osimhen ve Okan Buruk için itirafta bulundu.
Galatasaray'ın yeni transferi Rafael Leao kulübün Youtube kanalına konuştu.
Yıldız futbolcu sarı kırmızılıları tercih nedenini açıkladı.
HAGİ ÖRNEĞİ
“Galatasaray'ı hep biliyordum.” diyen Leao, “Büyük bir kulüp. Büyük efsaneler burada oynadı. Drogba, Hagi, Sneijder gibi isimler... Kulübün kültürünü değiştirdiler. Bence kulüp her zaman en üst seviyedeydi. Kulüpten teklif geldiğinde, bu kulübü temsil edecek olmaktan çok mutlu oldum.” ifadelerini kullandı.
"OKAN BURUK İTALYANCA KONUŞUYOR"
Yıldız futbolcu Okan Buruk'tan övgü dolu sözlerle bahsetti:
""Biraz Türkçe öğrenmeye çalışıyorum ama hocamız Okan Buruk İtalyanca konuşuyor. Biz İtalyanca konuşuyoruz. İletişim gerçekten çok iyi. İlk günden beri Galatasaray'a gelmem konusunda bana güven verdi."
"OSİMHEN ÖĞRETTİ"
Leao sözlerini şöyle sürdürdü:
“Taraftarlarla ilk buluşmamda üçlü hareketini doğru yapmak istiyordum. Sanırım iyi yaptım. Osimhen bana nasıl yapacağımı çok iyi öğretti.”
Galatasaray, Rafael Leao transferiyle uluslararası kamuoyunda ses getirmişti.
Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi için hücum hattını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, İtalya ekibi Milan'dan 38 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Portekizli kanat oyuncusu Leao'yu kadrosuna katmıştı.