38 milyon euroluk transferden itiraf. "Bunu bana Osimhen öğretti"

“Galatasaray'ı hep biliyordum.” diyen Leao, “Büyük bir kulüp. Büyük efsaneler burada oynadı. Drogba, Hagi, Sneijder gibi isimler... Kulübün kültürünü değiştirdiler. Bence kulüp her zaman en üst seviyedeydi. Kulüpten teklif geldiğinde, bu kulübü temsil edecek olmaktan çok mutlu oldum.” ifadelerini kullandı.