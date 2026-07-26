4 yılda sadece 26 maça çıkabilmişti, Galatasaray için olay sözler. "Şırıngada ne olduğunu bilmiyordum | Kulüpte yaşananları az kişi görmek ister"
26.07.2026 13:23
Galatasaray'ın eski futbolcusu Yusuf Demir, sarı-kırmızılı kulüpte yaşadıklarına dair çarpıcı ifadeler kullandı.
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'dan geçtiğimiz sezonun devre arasında ayrılan Yusuf Demir, sarı-kırmızılı kulüpte geçirdiği döneme dair açıklamalarda bulundu.
Eski takımı Rapid Wien'e dönen Demir, katıldığı bir podcast programında çarpıcı ifadeler kullandı.
SAKATLIK SONRASI YAŞADIKLARI
2022'nin eylül ayında Avusturya U21 Milli Takımı'ndan ayak bileği sakatlığıyla döndüğünü söyleyen Demir, Galatasaray'ın 1 Ekim'de Adana Demirspor'a karşı oynayacağı lig maçında oynayamayacak durumda olduğunu ve hatta futbol ayakkabısı dahi giyemediğini aktardı.
"ŞIRINGADA NE OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"
Demir, "Galatasaray Kulüp Doktoru bana "Sana serum takacağız, sonra bizimle seyahat edebilirsin." dedi. Elbette reddettim çünkü şırınganın içinde ne olduğunu bilmiyorum." dedi.
"KULÜP İÇİNDEKİ ŞEYLERİ ÇOK AZ KİŞİ GÖRMEK İSTER"
Sözlerine devam eden Yusuf Demir, "Galatasaray'ın dünya genelinde 40 milyondan fazla taraftarı var ama kulübün içinde yaşanan bazı şeyleri çok az kişi görmek ister." ifadelerini sarf etti.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray formasıyla 26 maçta forma giyen 23 yaşındaki futbolcu, 2 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.