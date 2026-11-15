46 yaşında sahalara dönen Ronaldinho, 45 dakikada eski günlerinden kesitler sundu

Futbol tarihinin en iyi oyuncularından biri olarak gösterilen Ronaldinho, Brezilya ile 2002 FIFA Dünya Kupası'nı, Barcelona ile 2006'da UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.

Barcelona ve Milan ile lig şampiyonlukları yaşayan Brezilyalı futbolcu, 2005'te Ballon d'Or ve FIFA Yılın Futbolcusu ödüllerine layık görüldü.

Ronaldinho, kariyerinde Paris Saint-Germain'in yanı sıra Brezilya'da Gremio, Flamengo, Atletico Mineiro ve Fluminense, Meksika'da ise Queretaro formalarını giydi.