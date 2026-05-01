5 dünya devi geldi, Galatasaray tam 150 milyon euro istedi. Transfer ateşi şimdiden yandı

01.05.2026 18:19

Selim Başeğmezer

Süper Lig'deki 26. şampiyonluğuna yürüyen Galatasaray'da transfer dönemi için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

NTV

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray, büyük zafere hazırlanıyor.

 

Sarı-kırmızılılar, Samsun'da kazanması halinde diğer rakiplerinin sonuçlarına bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.

5 dünya devi geldi, Galatasaray tam 150 milyon euro istedi. Transfer ateşi şimdiden yandı 1
Anadolu Ajansı

Galatasaray'ın sezon başında 75 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Victor Osimhen için ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Reuters

5 DÜNYA DEVİ İSTİYOR

İspanya'dan AS'ın haberine göre Nijeryalı golcüyü Real Madrid, Barcelona, Arsenal, Liverpool ve Juventus kadrosuna katmak istiyor.

Anadolu Ajansı

GALATASARAY'IN İSTEDİĞİ BONSERVİS

Haberin devamında Galatasaray'ın Osimhen için 150 milyon euro bonservis bedeli belirlediği ve pazarlık kapısını bu fiyattan açtığı belirtildi.

IHA

REAL MADRID CİDDİ TALİP

İlgilenen kulüpler arasında en ciddi ekibin Real Madrid olduğu ve Benzema sonrası yaşanan 9 numara eksikliğini Victor Osimhen'in gidereceği aktarıldı.

Anadolu Ajansı

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 31 resmi maçta süre alan 27 yaşındaki futbolcu, 20 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.