5 dünya devi geldi, Galatasaray tam 150 milyon euro istedi. Transfer ateşi şimdiden yandı
01.05.2026 18:19
Selim Başeğmezer
Süper Lig'deki 26. şampiyonluğuna yürüyen Galatasaray'da transfer dönemi için sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray, büyük zafere hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılılar, Samsun'da kazanması halinde diğer rakiplerinin sonuçlarına bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.
Galatasaray'ın sezon başında 75 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Victor Osimhen için ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
5 DÜNYA DEVİ İSTİYOR
İspanya'dan AS'ın haberine göre Nijeryalı golcüyü Real Madrid, Barcelona, Arsenal, Liverpool ve Juventus kadrosuna katmak istiyor.
GALATASARAY'IN İSTEDİĞİ BONSERVİS
Haberin devamında Galatasaray'ın Osimhen için 150 milyon euro bonservis bedeli belirlediği ve pazarlık kapısını bu fiyattan açtığı belirtildi.
REAL MADRID CİDDİ TALİP
İlgilenen kulüpler arasında en ciddi ekibin Real Madrid olduğu ve Benzema sonrası yaşanan 9 numara eksikliğini Victor Osimhen'in gidereceği aktarıldı.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Galatasaray formasıyla 31 resmi maçta süre alan 27 yaşındaki futbolcu, 20 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.