6-0'lık maçta Fenerbahçeli yıldız dikkat çekti yöneticilere statta tek cümlelik transfer sorusu
17.10.2026 10:34
Fenerbahçe'nin Aston Villa'ya 6-0 mağlup olduğu maçta İngiliz temsilcisinden sarı-lacivertli yöneticilere transfer sorusu soruldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe, İngiliz temsilcisi Aston Villa'ya konuk olmuştu.
Sarı-lacivertliler, Villa Park'ta oynanan müsabakadan 6-0'lık ağır bir yenilgiyle ayrılmıştı.
Fenerbahçe'de Aston Villa karşısına ilk 11'de sahaya çıkan bir isim, İngilizlerin büyük beğenisini topladı.
HAYRAN KALDILAR
Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe adına sahanın en iyi isimlerinden biri olan Oğuz Aydın, Aston Villa yetkililerinin dikkatini çekti.
İngiliz ekibinin yöneticilerinin Aydın'a hayran kaldığı belirtilirken, maçın oynandığı esnada Fenerbahçeli kurmaylarla iletişime geçtikleri aktarıldı.
"NE KADARA ALDINIZ?"
Haberin devamında Aston Villa yöneticilerinin Fenerbahçe heyetine Oğuz Aydın için "Ne kadara aldınız?" sorusunu yönelttiği ve ara transfer döneminde teklif yapabilecekleri öne sürüldü.
Fenerbahçe, Oğuz Aydın'ı 2024-25 sezonu başında Alanyaspor'dan 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.
Bu sezon sarı-lacivertli formayla 14 maça çıkan 25 yaşındaki milli futbolcu, 2 gol - 3 asistlikl bir performans sergiledi.