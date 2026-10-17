6-0'lık maçta Fenerbahçeli yıldız dikkat çekti yöneticilere statta tek cümlelik transfer sorusu

Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe adına sahanın en iyi isimlerinden biri olan Oğuz Aydın, Aston Villa yetkililerinin dikkatini çekti.

İngiliz ekibinin yöneticilerinin Aydın'a hayran kaldığı belirtilirken, maçın oynandığı esnada Fenerbahçeli kurmaylarla iletişime geçtikleri aktarıldı.