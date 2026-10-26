6 dünya devi bu akşam İstanbul'da. Hem Galatasaraylı hem de Fenerbahçeli iki yıldızı izleyecekler
26.10.2026 10:15
Süper Lig'de oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, iki takımın rekabetinin yanı sıra transfer planlaması yapan kulüplerin de yakın takibinde olacak.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızı ile sarı-lacivertin kozlarını paylaşacağı müsabaka, RAMS Park'ta oynanacak. Saat 21.30'da başlayacak olan dev derbiyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Yıllar boyu süren rekabetin öne çıkacağı maçta Avrupa'nın önde gelen kulüpleri de tribündeki yerini alacak.
6 dünya devi, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Aleksey Batrakov ve Oğuz Aydın'ı yakından izleyecek.
BATRAKOV PARLIYOR
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov, sarı-kırmızılılara çabuk uyum sağladı.
Şampiyonlar Ligi'nde üst üste oynadığı 2 maçta da gol atan Rus futbolcu, ortaya koyduğu oyunla teknik heyet ve camianın beğenisini topladı.
Sarı-kırmızılıların Lokomotiv Moskova'dan 25 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı genç futbolcu, bugün özellikle Premier Lig kulüpleri tarafından yakından izlenecek.
Arsenal, Manchester United, Liverpool, Chelsea ve Manchester City'nin gözlemcileri, 21 yaşındaki futbolcuyu bu akşam İstanbul'da takip edecek.
İngiliz basını, Galatasaray'ın Batrakov için tok satıcıyı oynadığını ve en az 50 milyon euro bonservis bedeliyle transfer masasına oturacağını iddia etmişti.
Batrakov, şu ana kadar sarı-kırmızılı formayla çıktığı 9 maçta 2 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.
OĞUZ AYDIN YÜKSELİŞE GEÇTİ
Fenerbahçeli Oğuz Aydın ise bu sezon gösterdiği performansla sarı-lacivertli camiaya parmak ısırtıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya 6-0 kaybedilmesine rağmen Fenerbahçe'nin en etkili ismi olan ve Slavia Prag maçında attığı şık golle dikkat çeken Aydın'ın adı, transfer piyasasında da anılmaya başladı.
Aston Villa heyetinin sarı-lacivertli futbolcuyu Galatasaray derbisinde izlemek için yerini alacağı öğrenildi.
Aston Villa yöneticilerinin daha önce Fenerbahçeli kurmaylara Oğuz Aydın için "Ne kadara aldınız?" sorusunu yönelttiği ve ara transfer döneminde teklif yapabilecekleri öne sürülmüştü.
Fenerbahçe, Oğuz Aydın'ı 2024-25 sezonu başında Alanyaspor'dan 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.
Bu sezon sarı-lacivertli formayla 16 maça çıkan 25 yaşındaki milli futbolcu, 3 gol - 3 asistlikl bir performans sergiledi.