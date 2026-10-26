6 dünya devi bu akşam İstanbul'da. Hem Galatasaraylı hem de Fenerbahçeli iki yıldızı izleyecekler

Arsenal, Manchester United, Liverpool, Chelsea ve Manchester City'nin gözlemcileri, 21 yaşındaki futbolcuyu bu akşam İstanbul'da takip edecek.

İngiliz basını, Galatasaray'ın Batrakov için tok satıcıyı oynadığını ve en az 50 milyon euro bonservis bedeliyle transfer masasına oturacağını iddia etmişti.

Batrakov, şu ana kadar sarı-kırmızılı formayla çıktığı 9 maçta 2 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.