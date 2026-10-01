6 şampiyonluğu bulunan kulüp, 55 TL'ye satıldı
01.10.2026 09:31
Son Güncelleme: 01.10.2026 09:44
Fransız temsilcisi Bordeaux, kulübün 1 euroya satıldığını açıkladı.
Bir dönem devlere kafa tutan Fransız ekibi Bordeaux, 1 euroya satıldı.
Bordeaux'nun resmi sitesinden kulübün satışıyla ilgili bilgiler paylaşıldı.
Buna göre kulübün mevcut sahibi Gerard Lopez ile Park Bench arasında satış anlaşmasının imzalandığı duyurulurken, borçların üstlenilmesi karşılığında sembolik olarak 1 euroya satıldığı ifade edildi.
Yasal devralma sürecinin parçası olarak, alıcıların önümüzdeki günlerde Nouvelle-Aquitaine Futbol Ligi Bölgesel Yönetim Kontrol Komisyonu tarafından görüşmeye alınacağı belirtildi.
Bordeaux, 2022-2023 sezonunda finansal yükümlülüklerini yerine getiremediğinden dolayı Ulusal Lig'e kadar düşürülmüştü.
Fransız ekibinin, Ligue 1'de 6 şampiyonluğu bulunuyor.
Açıklamada, kulübün mahkeme kararıyla tamamen kapatılmasını engellemek amacıyla yapılan bu sembolik satış hakkında, "Yasal devir sürecinin bir parçası olarak, potansiyel alıcılar önümüzdeki günlerde Nouvelle-Aquitaine Futbol Ligi'nin Bölgesel Yönetim ve Denetim Komisyonunun huzuruna çıkacaklar." ifadeleri kullanıldı.