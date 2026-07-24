60 milyonluk yıldızın saç stilinin ardındaki hikaye. "Keşke param olmasaydı oğlum sağlıklı olsaydı"

28 yaşındaki futbolcu, parası ve lüks hayatının yerine oğlunun sağlıklı olmasını tercih edeceğini vurguladı.



Cucurella "Beni unutursa saçlarımdan hatırlasın diyerek saçlarımı kesmiyorum. Bu maçlarda beni kolay bulmasını da sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Cucurella ve Rodriguez çiftinin Mateo, Roio ve Bella olmak üzere üç çocuğu bulunuyor.