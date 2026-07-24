60 milyonluk yıldızın saç stilinin ardındaki hikaye. "Keşke param olmasaydı oğlum sağlıklı olsaydı"
24.07.2026 08:26
Real Madrid'in 60 milyon euroluk yıldızı Marc Cucurella ve ve eşi Claudia Rodriguez saç stilinin ardındaki duygusal hikayeyi açıkladı.
Dünya Kupası şampiyonu olan İspanya Milli Takımı'nın yıldızlarından Marc Cucurella aile hayatını anlattı.
Cucurella, ve eşi Claudia Rodriguez, büyük oğulları Mateo’ya konulan otizm teşhisi sonrasında yaşadıkları anlatırken gözyaşlarını tutamadı.
Cucurella'nın saçlarının uzun ve dağınık olmasının hikayesi, duygusal bir çıktı.
28 yaşındaki futbolcu, parası ve lüks hayatının yerine oğlunun sağlıklı olmasını tercih edeceğini vurguladı.
Cucurella "Beni unutursa saçlarımdan hatırlasın diyerek saçlarımı kesmiyorum. Bu maçlarda beni kolay bulmasını da sağlıyor." ifadelerini kullandı.
Cucurella ve Rodriguez çiftinin Mateo, Roio ve Bella olmak üzere üç çocuğu bulunuyor.
Piyasa değeri 60 milyon euro olan yıldız futbolcu geçtiğimiz günlerde Chelsea'den 55 milyon euro karşılığında Mourinho'nun takımı Real Madrid'e transfer olmuştu.
Futbola Espanyol altyapısında başlayan İspanyol futbolcu ardından Barcelona, Eibar, Gatafe, Brighton ve Chelsea formaları giymişti.