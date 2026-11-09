63 yıldır aynı takımı çalıştırıyor. "Yaşlı kurt" lakaplı hoca: "Bırakmaya niyetim yok"

Takımın antrenörlerinden Kartal Tokat da babası Aziz Tokat'ın futbola olan sevgisinin yıllar geçmesine rağmen azalmadığını ifade etti.

Babasını örnek aldığını belirten Tokat, "Babamın futbol sevgisi ve aşkı ilk günkü gibi devam ediyor. Biz de kendisini örnek alarak bu yolda devam ediyoruz. Elimizden geldikçe birbirimize destek oluyoruz." dedi.

Tokat, babasının geçmişte kendisinin de antrenörlüğünü yaptığını, şimdi ise baba oğul yeşil sahalarda birlikte çalışmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.